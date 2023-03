Anziana picchiata in casa da falso tecnico dell'acqua

Una anziana di 84 anni è stata aggredita in casa durante un probabile tentativo di rapina con la tecnica del falso tecnico dell'acqua. È quanto successo domenica alle 15 in un palazzo al centro di Roma, in via Cola di Rienzo.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato, l'aggressore si sarebbe presentato al citofono come un tecnico e ha chiesto di entrare per controllare il contatore dell'acqua. L'anziana, dopo aver aperto la porta, si è insospettita ed è stata aggredita dall'uomo. Il malvivente si è poi dato alla fuga.

L'anziana, soccorsa, è finita in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indaga la polizia.