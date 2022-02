Giallo a Roma, donna trovata morta in casa: il corpo in avanzato stato di decomposizione

Il corpo in avanzato stato di decomposizione di una donna di 90 anni trovata stesa su un divano e il suo compagno in casa, come se nulla fosse. Una scena macabra e surreale quella che i carabinieri della stazione di Porta Portese si sono trovati di fronte, in un appartamento del quadrante sud di Roma, nella mattinata di venerdì. Un caso che presenta una serie di interrogativi ai quali gli investigatori sono chiamati a dare risposta, con il decesso risalirebbe ad almeno tre mesi fa.

I militari si erano recati nell'appartamento in questione intorno alle 12 di oggi, perché dovevano svolgere una serie di accertamenti nei confronti della donna di origini francesi. La 90enne, secondo quanto si è appreso, era stata chiamata a testimoniare ad un processo. Il giudice, non avendo sue notizie, l'aveva mandata a cercare dai militari dell'Arma. Ad aprire la porta però è stato il suo compagno, un uomo di 63 anni. Una volta in casa, però, i carabinieri di Porta Portese hanno subito sentito un forte odore e trovato la donna morta, con il corpo in avanzato stato di decomposizione, quasi scheletrico.

Immediatamente allertati, sono arrivati sul posto anche i carabinieri della compagnia di Trastevere e gli specialisti della VII sezione di via In Selci per i rilievi scientifici. La salma della donna è stata portata all'Umberto I. Lì sarà svolta l'autopsia, determinante per comprendere le cause della morte.

Al momento, su questo punto, chi indaga non si sbilancia e non esclude nessuna ipotesi. Il compagno, invece, è stato portato in caserma. Ascoltato, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Verrà risentito anche nelle prossime ore, al momento resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'uomo è indagato di occultamento di cadavere. Le indagini sono in corso per ricostruire quanto avvenuto.