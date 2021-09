Dramma della solitudine a Centocelle, donna trovata priva di vita in casa: era morta da giorni

/ Via delle Chenzie

Dramma della solitudine a Centocelle dove nel pomeriggio di venerdì è stato trovato il cadavere di un'anziana signora. A richiedere l'intervento alle forze dell'ordine l'amministratore di un condominio di via delle Chenzie, dopo che gli abitanti della palazzina avevano avvertito un forte odore provenire da uno degli appartamenti di un immobile di cinque piani.

Richiesto l'intervento dei soccorritori sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Aperta l'abitazione i militari dell'Arma hanno trovato il corpo privo di vita della proprietaria dell'appartamento, una donna italiana di 86 anni. Morta da giorni per cause naturali, la signora non aveva parenti.