Anziana cade, viene medicata con piselli surgelati e dopo 9 giorni muore: arrestato titolare della casa di riposo

Un'anziana di 88 anni ospite di una casa di riposo nel comune di Marino, alle porte di Roma, è morta dopo nove giorni di coma. La donna era caduta mentre era in cura nella struttura e il titolare l'avrebbe medicata mettendo sulla ferita dei piselli surgelati. Solamente il giorno dopo la povera anziana è stata portata in ospedale.

Dopo aver lottato tra la vita e la morte, però, è morta. La procura e la polizia di Stato, che hanno indagato sul caso, ieri - 9 giugno - hanno arrestato il titolare della casa di riposo, un uomo di 42 anni. La drammatica storia inizia un mese fa, lo scorso due maggio.

Secondo quanto appreso da fonti della questura di Roma, la vittima era su una sedia a rotelle e sarebbe caduta da sola, ferendosi alla testa. Il titolare della struttura, però, dopo averla soccorsa non avrebbe allertato nessuno medicandola lui stesso con delle scatole di cibo surgelato. Le condizioni della donna, già malata, nella notte sono però peggiorate.

Il mattino successivo i lavoratori l'hanno trovata nel letto semi incosciente e hanno chiamato l'ambulanza. A quel punto la donna è stata ricoverata al policlinico Tor Vergata con urgenza. Secondo la ricostruzione della polizia di Stato, inoltre, ai medici dell'ospedale romano sarebbe stato raccontato che l'ottantottenne fosse caduta il giorno stesso, ma così non era. Dopo nove giorni di agonia, l'anziana è morta.

Le indagini, grazie ad accertamenti sui telefoni e ai racconti dei dipendenti, hanno però svelato un'altra verità, ossia quella dell'incidente del giorno prima del ricovero. L'anziana, se fosse stata portata subito in ospedale, probabilmente avrebbe potuto evitare il decesso. Per il titolare della struttura sono scattate le manette. Lo scorso venerdì gli agenti di Marino lo hanno arrestato e portato in carcere a Velletri.