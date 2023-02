Anziana trovata morta in casa, era deceduta da 20 giorni

Era morta in casa da almeno 20 giorni un'anziana trovata priva di vita nella sua abitazione a San Giorgio di Acilia. A richiedere l'intervento al 112 i vicini di casa, allarmati dal forte odore proveniente dall'abitazione della 76enne, di cui non avevano notizie da settimane. Una volta nell'appartamento della signora i soccorritori hanno trovato la donna priva di vita, riversa in terra all'ingresso della sua abitazione.

Il dramma della solitudine è stato scoperto mercoledì mattina. Una volta sul posto il medico legale ha accertato la morte della donna per cause naturali. Senza evidenti segni di violenza sul corpo, l'abitazione è stata trovata chiusa dall'interno senza segni di effrazione alle finestre. Nell'appartamento cumuli di rifiuti, con l'anziana risultata essere una accumulatrice seriale.

La salma della donna è stata messa a disposizione del medico necroscopo.