Anziana di 90 anni morde i ladri entrati nel suo appartamento e li mette in fuga

Ha reagito al tentativo di furto nel suo appartamento e, nonostante sia stata aggredita, ha messo in fuga i ladri. Protagonista, una anziana di 90 anni che proprio non ne ha voluto sapere di arrendersi a due malviventi.

La coppia di banditi, forzando una porta finestra, era riuscita ad entrare in casa della novantenne, in zona piazza Bologna. Lei, dopo averli visti, ha urlato ma è stata immobilizzata e trascinata sul pavimento dai due. L'anziana, nonostante la paura, ha continuato a reagire, mordendo i ladri alle mani e mettendoli così in fuga senza bottino, attirando l'attenzione dei vicini di casa.

Sul posto, sono così arrivati gli agenti di polizia e la squadra della scientifica. Grazie alle impronte rilevate la squadra di polizia giudiziaria diretta da Angelo Vitale del commissariato Porta Pia, ha identificato uno dei due ladri: un 16enne che vive nel campo nomadi di Villa Gordiani.

Nel giorno di pasquetta, gli investigatori gli hanno notificato l'ordinanza di arresto per tentata rapina. Il minorenne è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Continua la caccia al complice. La vittima, invece, se l'è cavata con qualche livido.