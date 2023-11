A legare e imbavagliare l'anziana nel cimitero è stato l'ex genero con un complice

Una settimana fa una anziana 76 anni, vedova di un imprenditore di Anzio, era stata trovata legata e imbavagliata in una cappella nel cimitero di Anzio. Per quel caso due persone sono state arrestate. La donna aveva spiegato agli inquirenti quello cosa le fosse accaduto, ma alcune cose non quadravano. La squadra mobile e la procura di Velletri hanno indagato e dopo aver fermato i due aggressori, hanno ricostruito il quadro che racconta di una storia di maltrattamenti e di una relazione finita male.

Come ipotizzato, infatti, la 76enne è stata presa di mira almeno da una persona di sua conoscenza, l'ex compagno della figlia, e da un suo complice. Investigatori e inquirenti hanno ricostruito quanto avvenuto.

L'agguato

L'anziana era stata trovata intorno alle quindici, all'interno di una cappella chiusa da una porta a vetri, con la testa e il volto completamente fasciati da nastro da pacchi adesivo.

Il custode del cimitero le ha tolto dalla bocca il nastro adesivo scongiurandone il soffocamento e la donna, ormai priva di sensi, veniva così portata in ospedale in stato confusionale. A quel punto sono partite le indagini con la squadra mobile che non si è basata sulla rapina, comunque consumata, ai danni della donna. Secondo quanto ricostruito, infatti, la vittima conosceva almeno uno dei suoi aguzzini.

La violenza dell'ex genero

Uno dei due era infatti l'ex compagno della figlia che, due mesi prima, era stato allontanato di casa con divieto di avvicinamento a quest'ultima con un provvedimento cautelare emesso dal tribunale di Velletri, per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia.

L'uomo, già nella fase di preparazione dell'aggressione, avrebbe agito con un complice, mettendo in atto un vero e proprio agguato che, per le modalità con cui è avvenuto avrebbe potuto causare la morte della donna. Gli inquirenti a casa del complice hanno trovato fascette uguali a quelle con cui era stata legata la donna. I due sono accusati di concorso in sequestro di persona e rapina aggravata.