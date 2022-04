Anziana trovata in casa priva di sensi e con una ferita alla testa: indaga la polizia

A terra, priva di conoscenza, con una ferita in testa. Così una 45enne italiana ha trovato la madre 79enne, questa mattina poco dopo le 11.30, nel suo appartamento in via Ugo Bertossi, in zona Casal Bruciato.

E' stata proprio la figlia della vittima a chiamare i soccorsi e la polizia. Sul posto i sanitari del 118 che, dopo averla rianimata, hanno portato l'anziana all'Umberto I. Ad indagare sull'accaduto gli agenti del commissariato Sant'Ippolito impegnati nella ricostruzione dei fatti.

Al momento nessuna ipotesi è esclusa. Secondo quanto si apprende tra le ipotesi ci sarebbe quella di un tentativo di furto finito male. La porta chiusa dall'interno, lascia pensare che la vittima possa aver aperto a persone di cui si fidava o a qualcuno che, magari spacciandosi per tecnico di qualche società, ha raccolto la sua fiducia.

Si tratta dell'ennesimo episodio di criminalità a Casal Bruciato, da settimane alle prese con un'ondata di rapine e furti ad esercizi commerciali e atti vandalici ad auto e palazzi. L'ultimo in ordine di tempo una rapina ad un negozio di abbigliamento sulla Tiburtina. Pochi giorni prima una rapina in una pasticceria di via Diego Angeli e ancora in una farmacia nei pressi.