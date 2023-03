L'anziana che sventa la truffa del finto nipote dopo aver svolto i corsi informativi

Vita dura per i truffatori di anziani. Nonostante una escalation di questi odiosi reati sono oramai sempre di più nonni e nonne informati sulle tecniche utilizzata da chi cerca di raggirarli. Incontri informativi in chiese, centri diurni, centri anziani e in strada cominciano infatti a dare i loro frutti. Lo sa bene un 20enne, arrestato dai carabinieri dopo che l'anziana finita nel mirino ha mangiato la foglia.

È stato proprio grazie a un incontro informativo per prevenire le truffe agli anziani a cui aveva partecipato, organizzato dai carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, che una donna di 83 anni ha consentito di fare arrestare un uomo di 20 anni, gravemente indiziato del reato di estorsione.

Insospettitasi di una chiamata ricevuta da parte di un sedicente funzionario delle poste che chiedeva del denaro per saldare dei debiti del nipote al fine di evitare problemi giudiziari, la donna ha dato l’allarme. L’uomo al telefono le aveva detto che sarebbe passato a casa di li a poco, a prendere il denaro. Alla mente le sono subito tornati i consigli e le varie tipologie di truffe di cui aveva sentito parlare nel corso di un incontro tenutosi al centro anziani con i carabinieri di zona e così li ha chiamati informandoli dei quanto le era capitato.

Come da copione a casa della donna si è presentata una persona che, dopo aver ricevuto i soldi (3.400 euro) ed essere uscito dall’abitazione, è stato bloccato dai militari della stazione di via Parasacchi. Il denaro è stato restituito alla donna mentre l’uomo è stato arrestato e condotto in caserma. Il giorno seguente, presso le aule di piazzale Clodio l’arresto è stato convalidato e l’uomo rimesso in libertà in attesa del processo.

Come sottolineano i carabinieri, gli investigatori auspicano che altri cittadini, vittime di tali modalità truffaldine, possano farsi avanti per riferire in merito a ulteriori simili episodi che non hanno denunciato, magari per vergogna, così da consentire di identificarne gli autori.