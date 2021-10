Psicofarmaci all'anziana assistita che finisce in coma: badante condannata a 2 anni e 4 mesi

Condannata a 2 anni e 4 mesi per avere somministrato psicofarmaci all’anziana donna che stava assistendo e che, a suo dire, a causa della demenza senile era diventata “ingestibile”.

Al centro della vicenda, che si è chiusa nei giorni scorsi dopo un processo per rito abbreviato, c’è la badante 61enne della vittima, una donna di 89 anni residente in zona Casalotti che nel giugno del 2020 è stata portata in coma al Policlinico Gemelli di Roma. Nel suo organismo erano state trovate tracce di benzodiazepine, farmaci utilizzati come tranquillanti o ansiolitici. Soltanto la punta dell’iceberg, risulterà dalle indagini, di una lunga serie di somministrazioni di questi farmaci da parte della badante, che li prendeva sotto prescrizione medica e che, visto che la sua assistita soffriva di demenza senile, ha deciso di iniziare a darli anche a lei per tranquillizzarla.

“Io già non mi sentivo tanto bene, lei era molto agitata e ingestibile a causa della demenza, per questo le ho dato i farmaci”, ha ammesso la donna davanti al gip. A far scattare le indagini era stata proprio la denuncia della figlia della donna, che si era insospettita nel vedere un peggioramento delle condizioni della madre aveva deciso di rivolgersi ai carabinieri. Gli accertamenti avevano dimostrato che l’anziana donna “veniva sistematicamente stordita con massicci dosaggi di medicinali a base di Benzodianzepine”, “il tutto “senza alcuna prescrizione terapeutica o autorizzazione dei familiari”.

La procura, accusandola di lesioni gravissime, aveva chiesto per la badante due anni e due mesi di carcere con il riconoscimento di attenuanti generiche e l’esclusione della recidiva (la donna aveva precedenti per reati contro il patrimonio). Il giudice alla fine ha invece rifiutato di riconoscere le attenuanti, ma nel computo della pena ha tenuto conto della recidiva stabilendo una condanna in abbreviato a due anni e otto mesi di carcere e 5.000 euro di risarcimento.

“Siamo soddisfatti della sentenza - ha detto l’avvocato Eleonora Nicla Moiraghi, che ha rappresentanti l’anziana donna e la figlia nel processo - Oggi la signora sta meglio, anche se lo stesso medico curante ha ribadito come la somministrazione continua delle benzodiazepine abbia ulteriormente aggravato i suoi problemi di salute, causando un danno permanente”.