Ruba borsa ad anziana e la trascina sull'asfalto. L'80enne finisce in ospedale

È stata dimessa con una prognosi di trenta giorni una anziana di 80 anni rapinata e trascinata sull'asfalto da un ladro. La donna, soccorsa dai passanti che hanno bloccato il ladro, è stata poi portata dal 118 all'ospedale di Aprilia, dove è stata curata. Al malvivente, un cittadino tunisino di 46 anni, i carabinieri di Anzio hanno messo le manette ai polsi con le accuse del reato di furto con strappo e lesioni personali.

Lo scorso pomeriggio, all'uscita di un supermercato di Marina Tor San Lorenzo, l'80enne è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato la borsa, all'interno c'erano effetti personali e circa 20 euro. La vittima, nell'invano tentativo di opporre resistenza, è stata strattonata e trascinata a terra.

L'uomo è stato bloccato dai carabinieri anche grazie all'ausilio di alcuni passanti che, vista la scena, lo avevano tenuto fermo per il tempo strettamente necessario per l'intervento della pattuglia. Il 46enne fermato è stato accompagnato in caserma e quindi sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.