Ansiolitico nel bicchiere: anziana narcotizzata e rapinata in casa

Le ha versato delle gocce di ansiolitico nel bicchiere. Ha aspettato che l'anziana si addormentasse e poi - con tutta calma - le ha svaligiato casa di denaro e gioielli approfittando del suo stato d'incoscienza dovuto all'assunzione del benzodiazepine, uno psicofarmaco che provoca tra le altre cose anche uno stato di sonno prolungato. Vittima di una rapina in casa una 84enne, derubata nel suo appartamento di via dei Platani a Centocelle nel pomeriggio di sabato scorso. A rapinare la donna una fantomatica vecchia amica.

La ladra, probabilmente a conoscenza del fatto che l'anziana vivesse da sola in casa seguita dai servizi sociali, si è infatti presentata alla porta di casa dell'84enne nel pomeriggio di sabato 10 dicembre. Con una pianta in mano come dono ha raggirato con le chiacchiere l'anziana convincendola di essere una sua vecchia amica che non vedeva da tempo. Guadagnatasi la fiducia dell'84enne è entrata in casa e l'ha convinta a bersi insieme un bicchiere di liquore per brindare al loro incontro. Peccato che dentro a quel bicchiere la malintenzionata abbia poi versato delle gocce di benzodiazepine.

Un piano criminale che è proseguito quando l'anziana signora - assunte oralmente le gocce di ansiolitico versate poco prima nel bicchiere dalla fantomatica vecchia conoscenza - si è addormentata sulla poltrona del salotto dove poco prima avevano brindato insieme. Una volta stordita ed addormentata la proprietaria di casa, la rapinatrice - una donna italiana di circa 60 anno secondo quanto poi riuscito a riferire dall'anziana ancora in stato confusionale ai carabinieri - ha quindi agito con tutta calma. Ha rovistato nelle camere, nei cassetti e nei mobili. Rubati denaro e gioielli si è quindi allontanata.

Terminato l'effetto dell'ansiolitico l'84enne si è risvegliata intorno alle 2:00 della notte. Trovata la casa a soqquadro l'anziana ha quindi chiesto aiuto al vicino di casa che ha una volta prestati i primi soccorsi alla signora ha chiamato il 112.

Affidata alle cure del personale del 118 l'84enne è stata trasportata all'ospedale Vannini. Svolti gli esami tossicologici la donna è risultata positiva all'assunzione di benzodiazepine e dimessa con una prognosi di tre giorni.

In casa dell'anziana - poi ascoltata dagli investigatori anche nel pronto soccorso dell'ospedale - sono intervenuti i carabinieri della stazione di Centocelle e quelli della compagnia Roma Casilina, che indagano sulla rapinatrice, riuscita al momento a dileguarsi con oro e soldi.