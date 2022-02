Timbra il cartellino e sparisce: Antonello Panella ritrovato dalla figlia dopo 8 giorni

Otto giorni. Questo l'arco temporale di disperazione vissuto da Giulia, figlia di Antonello Panella, portantino all'ospedale San Camillo sparito nel nulla dallo scorso 8 febbraio, dopo aver timbrato il cartellino d'uscita al nosocomio di circonvallazione Gianicolense. Denunciata la scomparsa alle forze dell'ordine è stata la stessa ragazza a ritrovare il padre, nella mattinata del 15 febbraio, al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni.

Giorni di ansia quelli vissuti dalla famiglia del 63enne residente a San Lorenzo, con la figlia Giulia che dopo aver diffuso la foto del papà sulle pagine social dei gruppi di quartiere aveva lanciato un appello tramite la trasmissione Chi l'ha visto?

A distanza di otto giorni il lieto fine delle ricerche, con l'uomo ritrovato dalla stessa figlia al noscomio di via dell'Amba Aradam. "Ha la polmonite acuta e qualche linea di febbre - racconta al nostro giornale la figlia Giulia Panella -. Da quanto mi hanno detto era caduto lo stesso giorno della scomparsa e lo hanno soccorso e trasportato in ospedale, ma era molto disorientato e non ha saputo fornire informazioni al personale medico".

Senza telefono cellulare, Antonello Panella aveva però con sé il portafoglio con i documenti ed il tesserino del lavoro "ma non hanno avvisato nessuno - racconta ancora la figlia del 63enne -. Sono riuscito a vederlo ma non ci ho parlato. Quando mi ha visto i suoi occhi erano felici, mi ha subito riconosciuta".

A ritrovarlo è stata la stessa figlia "quando ho visto che non avevo risposte al mio appello ho cominciato a chiamare gli ospedali di Roma". Dopo una prima telefonata al policlincio Umberto I, dove il papà non c'era, la risposta attesa è poi arrivata dal San Giovanni, dove la figlia ha poi ritrovato il padre. "Ero molto arrabbiata che nessuno ci avesse comunicato la sua presenza in ospedale - conclude Giulia Panella - ma una volta ritrovato ha primeggiato la felicità di poterlo riabbracciare".