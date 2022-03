Chi è Antonello Francavilla, il boss rimasto ferito nell'agguato a Nettuno

E' un nome pesante quello dell'uomo vittima di un agguato a colpi di pistola - assieme al figlio 15enne - mentre si trovava agli arresti domiciliari in una villetta a Nettuno, sul litorale laziale. Antonello Francavilla, boss della cosiddetta Società foggiana, ritenuto dagli inquirenti al vertice del clan Sinesi-Francavilla, smantellato dai carabinieri nel 2013 nell'ambito dell'operazione Gotha. Sfuggito al primo blitz venne poi scovato dopo una settimana, pronto a far perdere le proprie tracce. Pluri pregiudicato originario di Foggia di 44 anni, in casa con lui c'era il figlio minorenne, raggiunto da due colpi di pistola alla testa ed alla schiena e trasportato in condizioni critiche in ospedale.

Un nome pesante, come detto, non a caso sull'agguato nei confronti di Antonello Francavilla, avvenuto nella villetta di via Greccio dove si trovava con il figlio, indagano i pubblici ministeri della direzione distrettuale antimafia che hanno aperto un fascicolo per duplice tentato omicidio. In condizioni disperate il 15enne, che lotta fra la vita e la morte dopo essere stato ferito al torace ed alla testa, verrà sottoposto ad un intervento chirurgico.

Chi è Antonello Francavilla

Ma chi è Antonello Francavilla? Quarantaquattro anni, foggiano, sta scontando agli arresti domiciliari condanne definitive per una pena complessiva di 13 anni e 4 mesi di reclusione sia per il concorso nell'importazione di 300 quintali di hashish dal Marocco, via Spagna, a Foggia, sia per associazione mafiosa. E' stato inoltre condannato (e pende il ricorso in cassazione) a sei anni per estorsione aggravata dal metodo mafioso. In quest'ultimo caso la vittima delle estorsioni - secondo le indagini - è un imprenditore del settore agroalimentare di Foggia che per otto anni avrebbe pagato il pizzo a esponenti di due clan della Società foggiana attraverso tangenti mensili, assunzioni fittizie di personale in azienda e "contributi" per le spese legali di un detenuto.

Il papà di Antonello Francavilla, Mario, detto il "nero", fu ammazzato nel gennaio del 1993 mentre, a bordo di una city car, rientrava a casa. Il delitto avvenne nell'ambito della 'guerra' ultra trentennale tra clan mafiosi rivali. Genero di Roberto Senesi, Antonello Francavilla è stato considerato dagli inquirenti al vertice del clan Sinesi-Francavilla, una delle batterie storiche della "Società Foggiana".

L'operazione Gotha

Il clan al cui vertice è ritenuto Antonello Francavilla, venne decapitato dai carabinieri il 20 novembre del 2013 nell'ambito della operazione Gotha. Investigazioni dei militari dell'arma che portarono all'arresto di sei persone, con Antonello Francavilla che riuscì al momento del blitz a scappare.

L'arresto dopo la fuga

Una latitanza durata appena una settimana. Francavila venne infatti rintracciato ed arrestato il successivo 27 novembre di 9 anni fa dai carabinieri del nucleo investigativo di Foggia nella sua abitazione di via Castelluccio dei Sauri, senza opporre resistenza. Secondo gli investigatori che lo trovarono, l'allora 35enne voleva passare un’ultima notte con la sua famiglia, prima di abbandonare nuovamente la città per una latitanza quanto più lunga possibile. Una tesi avvalorata da quanto venne rivenuto in suo possesso al momento dell’arresto: oltre 11mila euro in contanti, una patente di guida falsificata, due schede telefoniche di un gestore spagnolo, due telefoni cellulari e svariate batterie. Sul viale della sua villa una vettura pronta a partire.

Prima del suo arresto Antonello Francavilla era riuscito a sottrarsi alla cattura per oltre due anni. In quell’occasione, i fatti contestati riguardavano il blitz “Araba Fenice” del 2003. Per quanto concerne l'operazione Gotha che portò al suo arresto gli investigatori riuscirono a bloccare l'importazione di 300 chili di hashish per un giro d'affari di circa 400mila euro. Un alto profilo criminale dunque, tanto che lo stupefacente importato a suo tempo dal Marocco doveva essere marchiato con la sigla “Fran” (Fran-cesco, come il nome di battesimo dell’intermediario che venne arrestato dai carabinieri nel 2013 e Fran-cavilla) e doveva essere caratterizzato da una maggiore percentuale di Thc per un elevato principio attivo (21% rispetto al 12% standard).

I beni di Antonello Francavilla

Nel maggio del 2021 gli stessi carabinieri del comando provinciale di Foggia diedero esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo propedeutico alla confisca (emesso dal gip presso il tribunale di Bari su richiesta della procura distrettuale antimafia) di beni mobili, immobili e attività d’impresa riconducibili ad Antonello Francavilla del clan Sinesi-Francavilla (intestati a prestanome o persone giuridiche non direttamente riconducibili a lui). I militari dell’arma sequestrarono 45 new slot ubicate in vari esercizi d’impresa di Foggia e provincia; una sala gioco per videolottery ubicata a Foggia, un appartamento di 80 metri quadrati; una società cooperativa denominata con sede legale a Foggia; un negozio di profumeria e saldi attivi di due conti correnti bancari per un valore complessivo dei beni quantificabile in circa 800mila euro.

L'agguato a Nettuno

Ai domiciliari a Nettuno con braccialetto elettronico, Antonello Francavilla è risalito il 2 marzo 2022 alla ribalta delle cronache nazionali, questa volta vittima di un agguato assieme al figlio 15enne. Un'azione criminale professionale quella subita dal 44enne foggiano, messa in atto da due sicari che intorno alle 12:30 hanno bussato alla porta della sua villa di via Greccio a Nettuno. Ad aprire il figlio minorenne, raggiunto da due colpi alla testa ed alla schiena. Nel mirino dei killer è poi finito il papà, ferito con tre colpi di pistola all'addome, al petto ed al braccio destro e trasportato all'ospedale Riuniti di Anzio.

Dunque un vero e proprio agguato, avvenuto proprio a Nettuno, vicino ad Anzio, cittadine travolte lo scorso 17 febbraio da una maxi operazione dei carabinieri che portò all'arresto di 65 persone, ritenute dalla dda gravemente indiziate di far parte di un'associazione per delinquere di stampo mafioso. Oggi l'agguato al boss del clan Sinesi-Francavilla che riaccende i riflettori sulle infiltrazioni mafiose nei comuni del litorale nord laziale.