Croce Rossa di Roma in lutto: morta Antonella Quaranta

Croce Rossa di Roma in lutto. E' morta nella notte Antonella Quaranta. Sessantono anni, era stata presidente prima dei Volontari del Soccorso e per 10 anni del comitato della CRI dei municipi 8, 11 e 12. Nata e cresciuta ai Colli Portuensi da due anni la sua salute non le aveva permesso di svolgere il suo lavoro in Croce Rossa, ma era sempre rimasta accanto ai suoi colleghi, sempre pronta ad aiutare il prossimo.

A comunicare la triste notizia lo stesso comitato 8 11 12 con sede in via Pacinotti: "Addio Antonella. I volontari che l'hanno conosciuta ne ricordano la disponibilità, la schiettezza e dote rara, il senso di riconoscenza. É stata sempre presente con discrezione, quando occorreva. Con altrettanta discrezione stanotte ci ha lasciati. Ma non sarà possibile per tutti noi dimenticarla".

Commovente il ricordo di Debora Diodati, già presidente della Croce Rossa Italiana di Roma: "Questa notte è stata una lunga notte. E anche oggi è una brutta, bruttissima giornata. Ci ha lasciati un'amica, una volontaria, una donna forte e generosa, Antonella Quaranta. Avevo e conserverò per sempre con lei un legame forte. Ho cominciato con lei i primi passi nella gestione del servizio ambulanza, con lei il mio primo Solferino, con lei tante mie prime volte nella nostra Associazione. Ho con Antonella un legame speciale, rafforzato dagli ultimi anni di condivisione di un percorso che ci ha viste presiedere ciascuna un comitato di Roma. Non ho molte parole oggi per esprimere il dolore che provo. Solo vorrei che di Antonella ricordassimo tutto, onorando quotidianamente l'impegno che ha profuso per la nostra Associazione e conservandone gelosamente la memoria. Ai suoi familiari, ai suoi cari, agli amici e ai colleghi della CRI e a tutte e tutti noi le mie condoglianze. Facciamoci coraggio. Ciao Antonella - conclude Diodati - resterai per sempre la mia cara amica e ti ricorderò sempre con questa tua espressione che amavo tanto".

I funerali di Antonella Quaranta verranno celebrati mercoledì 9 novembre presso la parrocchia nostra Signora di Coromoto ai Colli Portuensi.