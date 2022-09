Tragedia in vacanza, Antonella muore durante una passeggiata in montagna

Tragedia in vacanza in Abruzzo dove una donna romana è morta mentre faceva una passeggiata in montagna. Residente ad Ostia Antontella Di Falco aveva 66 anni. A stroncarla un malore, dopo che la donna era uscita per camminare in un sentiero ad Alfedena, in provincia de L'Aquila nel pomeriggio di domenica.

Conoscitrice della zona, dove era solita passare dei periodi di vacanza, è stato il compagno di Antonella Di Falco - con la quale si trovava in Abruzzo assieme ad altre persone - a richiedere l'intervento ai soccorritori intorno alle 19:30 del 18 settembre, dopo aver provato a contattarla telefonicamente ma senza avere risposta.

Lanciato l'allarme si è messa in moto la macchina dei soccorsi con i vigili del fuoco, i carabinieri forestali e quelli della compagnia di Castel di Sangro che hanno cominciato le ricerche della donna, rese complicate dal calar della notte.

Intorno alle 20:30 la tragedia, con Antonella Di Falco trovata in terra su un sentiero in località Pianoro di Campitelli. In posizione supina, senza segni di cadute o di violenza, per la 66enne nulla si è potuto se non constatarne la morte. Una morte naturale, come accertato dal medico legale e dai militari dell'arma della compagnia di Castel di Sangro diretti dal maggiore Fabio Castagna. La salma della donna è stata riaffidata ai familiari.