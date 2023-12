Operazioni antidegrado: allontanate 9 persone nei pressi del Policlinico Umberto I

Le operazioni antidegrado e antiabusivismo svolte dalla Polizia nei pressi del Policlinico Umberto I hanno portato all’allontanamento di nove persone e al sequestro di merce appartenente a un venditore ambulante non autorizzate.

Durante i servizi nove individui sono stati prima sanzionati amministrativamente e successivamente colpite da allontanamento per aver violato il decoro della città secondo il Regolamento della Polizia Urbana.

Il lavoro della polizia ha visto inoltre altri controlli che hanno portato alla luce due persone presenti in Italia in maniera irregolare, il sequestro di un veicolo parcheggiato all’esterno dell’ospedale in quanto privo di assicurazione e revisione. Le operazioni hanno visto pure la sanzione di un venditore ambulante non autorizzato e al sequestro della sua merce.

Tutte le attività sono state svolte dagli agenti dei commissariati Università, Porta Pia, Vescovio e Sant’Ippolito, e della Sezione di Polizia Stradale, insieme alla Polizia Locale di Roma Capitale, con la collaborazione del personale dell’AMA (che ha rimosso numerosi giacigli di fortuna e svariati rifiuti solidi urbani) con la piena collaborazione del personale del Policlinico Umberto I.

Adesso sarà competenza dei servizi sociali provvedere alle persone caratterizzate da una significativa condizione di fragilità e disagio sociale.