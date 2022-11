Anthony Devige, 38enne francese scomparso a Roma. L'appello della mamma

Le ultime tracce lo hanno individuato a Roma, in centro, dove sono stati registrati dei movimenti con la sua carta di credito, poi in zona Val Cannuta, all'Aurelio. Dallo scorso mese di maggio non si hanno più notizie di Anthony Devige, cittadino francese di 38 anni. A denunciarne la scomparsa 7 mesi fa a Borgo, in Corsica, la mamma che si è rivolta questi giorni all'associazione Penelope, associazione onlus che si occupa delle famiglie e degli amici delle persone scomparse.

Anthony Devige nel maggio scorso ha preso un traghetto da Bastia ed è sbarcato a Livorno. Dalla città toscana è partito per Roma: lo si evince dai movimenti del suo estratto conto. Da luglio però non sono più stati effettuati prelievi/pagamenti, in precedenza localizzati prevalentemente in zona centro a Roma, e del 38enne francese si sono definitivamente perse le tracce.

Diffuso l'appello, è arrivata una prima segnalazione. Anthony sarebbe infatti stato visto qualche giorno fa davanti ad un supermercato in zona Val Cannuta.

Come spiegano da Penelope Lazio: "Anthony non assume i suoi farmaci da maggio e per questo è importante rintracciarlo. La famiglia si è rivolta alla nostra associazione che si è subito messa al lavoro per sostenerla e cercare di rintracciare il ragazzo".

Aalto 1 metro e 72 centimetri, di corporatura normale. Ha carnagione chiara, occhi azzurri e capelli castano chiaro. Segno di riconoscimento un neo sulla guancia sinistra. Chiunque abbia informazioni può contattare il numero unico per le emergenze 112 o rivolgersi a Penelope Lazio al numero 339.6514799.