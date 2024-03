Il concerto nazirock non si farà, arriva lo stop della questura: no a evento in memoria fondatore Forza Nuova

Arriva lo stop al concerto in memoria di Massimo Morsello, cofondatore di Forza Nuova scomparso nel 2021, annunciato per domani a Roma. Un memorial, lanciato su Facebook, che aveva sollevato non poche polemiche.

La Questura ha diffidato gli organizzatori a svolgere la kermesse programmata al 'Borghetto di Alessia', nel quartiere Prati Fiscali. L'indicazione è arrivata perché trattandosi di un'associazione deve attenersi alla normativa di settore. Gli organizzatori avrebbero, quindi, assicurato che non ci sarà più il concerto ma solo una riunione fra soci.

Il precedente

Sembra così ripetersi lo stesso copione dell'anno scorso quando l'evento fu annullato. Anche l'edizione di quest'anno si presentava come un vero e proprio di musica di estrema destra. Ad alternarsi sul palco gruppi come La (Stra)Vecchia Sezione, Nessun Pentimento, Quen Reborn, Ventis Advertis, special guests Marco Zanni, Renato Colella e tanti altri. Sulla pagina Facebook che annuncia la XIV edizione del 'Memorial Massimo Morsello' una carrellata di interviste agli ospiti dell'evento. "Morsello rappresenta la figura di un camerata nell'accezione migliore del termine", spiegano i Ventis Adversis.

La reazione

L'annuncio della kermesse ha sollevato fin da subito una serie di reazioni. "Roma è antifascista - aveva protestato la consigliera comunale Pd Nella Converti - intervenga il ministero dell'Interno". Mentre i consiglieri di Alleanza Verdi Sinistra avevano fatto "appello al prefetto" affinché vietasse "questo evento che, in modo chiaro, inneggia al fascismo violando in modo palese la nostra Costituzione".