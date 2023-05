Il concerto nazirock nell'associazione dell'ex NAR non si farà. Gualtieri esulta

Il concerto dei Gesta Bellica non si farà. La Questura di Roma ha annullato l'evento. Il live della band nazi rock previsto sabato sera a Prati Fiscaali nell'associazione Gruppo Idee, che fa riferimento all'ex Nar Luigi Ciavardini, dopo le polemiche quindi è saltato. E così la band dalle nostalgie nazifasciste non si esibirà a Roma: il concerto, si legge sulla nuova locandina, è rinviato.

Il Partito Democratico, saputa la notizia, ha esultato per lo stop dall'esibizione della band che canta del "potere bianco" e che inneggia al nazista Erich Priebke nei testi delle sue canzoni. "Una buona notizia per Roma e per tutte le persone che si riconoscono nei valori della Costituzione. Nella Capitale della Repubblica non dovrà mai esserci spazio per chi fa apologia del nazifascismo", ha commentato su Twitter il deputato del Partito democratico, Andrea Casu, con l'hashtag antifascistisempre e retwittando il sindaco Gualtieri.

Il primo cittadino, infatti, aveva sottolineato come il divieto fosse "una buona notizia per la nostra città che si ispira ai valori dell’antifascismo e della Costituzione repubblicana". Soddisfatta anche la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli: "Bene l'intervento della Questura di Roma che ha portato all'annullamento del concerto di ispirazione nazifascista che si sarebbe dovuto tenere domani a Roma. Nessuno spazio per qualsiasi espressione contraria ai valori costituzionali, che vogliamo e dobbiamo difendere sempre".