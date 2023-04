Anna Maria Palma morta in un incendio al Pigneto: le fiamme scaturite dalle candele votive

Sono stati tirati fuori a braccia dai carabinieri marito e figlio di Anna Maria Palma, la donna morta in seguito all'incendio divampato nell'appartamento dove viveva con la famiglia al Pigneto. Settantasette anni, disabile, l'anziana è stata trovata priva di vita vicino al letto dalla camera da notte, dove è scoppiato il rogo.

Sono le 21:30 di domenica 16 aprile quando al 112 arrivano decine di chiamate da parte degli abitanti del quartiere della movida romana, allarmati dal fumo e dal bagliore delle fiamme provenienti da un appartamento al secondo piano - di una palazzina di sette livelli - posto al civico 176 di via del Pigneto. Primi ad arrivare sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. Una volta individuata l'abitazione - prima dell'arrivo dei vigili del fuoco - i militari hanno letteralmente sfondato la porta d'ingresso. Una volta nel corridoio, già invaso dal fumo e al buio dopo che la corrente elettrica era saltata, gli uomini dell'Arma hanno trovato in stato confusionale nel corridoio padre e figlio, rispettivamente di 77 e 55 anni. Tirati fuori a braccia sono quindi stati messi in salvo sul pianerottolo e poi medicati dal personale del 118.

Tratti in salvo i due uomini i carabinieri - saputo della presenza della 76enne nella stanza da letto - hanno provato a rientrare nell'appartamento ma hanno dovuto desistere a causa delle fiamme e del fumo nero che avevano oramai invaso l'abitazione. Una volta in camera da letto i soccorritori hanno trovato Anna Maria Palma morta. Accanto a letto, a poca distanza dal materasso da cui avrebbe perso forza l'incendio, alcune candele votive. Secondo i primi accertamenti l'incendio sarebbe partito proprio dai ceri per poi propagarsi rapidamente nella stanza da notte dell'anziana disabile.

Tante le famiglie costrette in strada, molte con bambini, che hanno atteso che la situazione tornasse in sicurezza per rientrare nelle proprie case. Le operazioni di soccorso sono andate avanti fino a oltre la mezzanotte. Spente le fiamme, le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Torpignattara e a quelli della compagnia Roma Casilina. Messa la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria l'appartamento è stato posto sotto sequestro.