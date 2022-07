Chi è Anna Claudia Cartoni, la donna dispersa dopo lo scontro tra barche all'Argentario

Di Anna Claudia Cartoni, 61enne romana dispersa a seguito dello scontro avvenuto nelle acque dell'Argentario, non ci sono ancora tracce. Ufficialmente risulta ancora dispersa, ma con il passare delle ore le speranze di poterla ritrovare ancora in vita praticamente si approssimano allo zero. Una certezza praticamente per chi la conosceva e la stimava, tanto che sui social e nelle dichiarazioni a mezzo stampa il dolore per la perdita di Anna Cartoni è già fortissimo.

Anna Claudia Cartoni, chi è

Una sportiva, ex ginnasta, tecnico e giudice internazionale, ma soprattutto una vita dedicata all'assistenza dei bambini disabili, una vita per Irene, la figlia colpita da arresto cardiaco quando aveva meno di un anno e che per mesi ha lottato tra la vita e la morte, subendo gravissimi danni cerebrali. Anna Claudia Cartoni ha raccontato la sua esperienza in un libro, "Irene sta carina. Una vita a metà". Una sorta di diario sul suo modo di essere madre "in modo strano, in modo diverso", come ha affermato in una intervista. Un libro dedicato alla figlia, che ora ha 20 anni, in cui racconta anche di se stessa, della sua vita e la sua passione per la ginnastica.

Il mondo dello sport è avvolto nel dolore. "Una delle sue figlie più amate, Anna Claudia Cartoni, ex ginnasta, tecnico e giudice internazionale, è scomparsa nell'incidente nautico del Giglio - sottolinea la Federazione Ginnastica d'Italia in una nota sul suo sito web - La Federazione è sconvolta per la perdita di una figura importante, vista la responsabilità di raccordo tra gli uffici del settore tecnico e il campo, e di una donna eccezionale, che, malgrado la sofferenza per la disabilità della figlia, aveva sempre il sorriso sulle labbra e un modo gentile ed ottimista di affrontare un'esistenza difficile".

Tanti i post che si rincorrono anche su facebook nel mondo dello sport, ma anche da allievi e conoscenti che la ricordano come una "guerriera" o come un "esempio di cosa è una madre".

Sport, montagna e il mare le sue grandi passioni, condivise con il marito Fernando Manzo, 61 anni, piccolo imprenditore, che era al timone del Vahinè quando il motoscafo, intorno alle 17.30 di sabato, li ha centranti in pieno.

Una vita a sostegno del mondo della disabilità

"Come ogni morte prematura in questo caso, però, non se ne va solo una donna, una madre, una moglie: se ne va una caregiver". Così Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttrice dell'Osservatorio Malattie Rare (OMaR), interpellata dalla Dire. "Grazie al suo impegno e alla sua inventiva- racconta ancora alla Dire Ciancaleoni Bartoli Irene viveva una vita in cui le disabilità accumulate a causa di una malattia rara, pur non scomparendo, pesavano meno, ponevano meno limiti. Si pensa poco ai caregiver fin che ci sono, ma la sua mancanza, invece, sarà pesante. Irene continuerà la sua vita amata da suo padre, ma inevitabilmente alcune disabilità si faranno più limitanti, perché viene a mancare la figura che si era in buona parte incaricata di disinnescarne gli effetti, per quanto possibile, permettendo a Irene di superare alcuni limiti posti dalla malattia. Non possiamo far nulla purtroppo per Anna Claudia- conclude la direttrice di OMaR- ma si potrebbe far molto di più per i caregiver come lei".