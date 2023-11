Incidente mortale ad Anguillara: donna investita e uccisa mentre attraversa la strada

Tragedia ad Anguillara Sabazia dove una donna di 67 anni è morta a seguito di un incidente stradale.

L'incidente mortale

I fatti nel tardo pomeriggio del 31 ottobre. Poco prima delle 18, in via dei Monti Reatini, la 67enne è stata centrata da un'utilitaria condotta da un'altra donna. Nell'impatto la vittima è finita sbalzata. Chi l'ha investita si è fermata a prestare i primi soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza con i soccorritori che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Le indagini in corso

I carabinieri della stazione di Bracciano, intervenuti sul luogo dove si è consumato l'incidente, stanno indagando sull'accaduto, provando a ricostruire la dinamica dell'investimento. La donna che era alla guida dell'auto è stata denunciata a piede libero.