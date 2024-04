Angelina Soares buttata giù da un balcone al culmine di una lite. I punti da chiarire sul femminicidio

Sarebbe stata spinta dal balcone dal quale è precipitata al culmine di una lite Angelina Cristiane de Souza Soares, la 46enne italo-brasiliana trovata senza vita all'alba di giovedì su un marciapiede di via Marino Fasan, a Ostia Nuova. Un femminicidio, il sospetto degli inquirenti, che hanno sottoposto a fermo per omicidio un cittadino moldavo di 41 anni, che si trovava nell'appartamento al quarto piano al civico 38 da dove la donna è caduta nel vuoto.

L'appartamento di via Fasan

Sia la vittima che il 41enne vivevano - come riferito da alcuni testimoni - in quell'appartamento da qualche settimana. Lui senza dimora, lei residente di fatto nelle Marche, proprio sull'appartamento dove si è consumata la tragedia si stanno concentrando le attenzioni degli investigatori del distretto Lido e della squadra mobile di polizia. Una palazzina semi abbandonata, con alcuni appartamenti occupati. Ma non quello al quarto piano dove si trovavano i due da qualche tempo. Trovato in condizioni igieniche precarie, la casa risulta di proprietà di un uomo italiano, di fatto domiciliato altrove.

Area d'influenza degli Spada

Una zona delicata quella di via Marino Fasan, a due passi da piazza Lorenzo Gasparri, nell'area di influenza per anni della famiglia degli Spada. Catalogato inizialmente come un probabile suicidio, dopo l'esame di alcuni elementi che non tornavano e dalla redazione medico legale gli inquirenti hanno scoperto che la donna sarebbe stata uccisa e scaraventata dal balcone dello stabile. Avanzata l'ipotesi del femminicidio si è resa necessaria la presenza sul posto del magistrato di turno. Il pubblico ministero si è recato per un sopralluogo poche ore dopo in via Fasan mentre il cittadino moldavo veniva portato in commissariato per essere ascoltato dagli inquirenti.

Appartamento come base per lo spaccio

Un'area delicata quella di Nuova Ostia. Nonostante i precedenti della vittima, sia il cittadino moldavo che la vittima non risultano essere legati alla malavita di zona. L'ipotesi è che l'appartamento - in passato utilizzato da alcuni pusher come base per lo spaccio e il confezionamento della cocaina - possa essere stato sub-affittato ai due che vi si erano trasferiti da qualche tempo. Una casa dalla quale, come riferito da alcuni testimoni, si sentivano spesso le urla dei due litigare.

Angelina Soares uccisa al culmine di una lite

Proprio una lite potrebbe infatti essere stata la molla che avrebbe portato il cittadino moldavo a compiere il femminicidio. Ma qui si entra nel campo delle ipotesi. Nel corso di una accesa discussione Angelina Cristiane de Souza Soares potrebbe aver provato a scappare dalle ire dell'uomo, una volta fuori al balcone potrebbe poi essere stata spinta dal 41enne nella concitazione del momento. Precipitata dal quarto piano la donna ha poi trovato la morte.

Fermato per femminicidio

Ascoltato per ore dal magistrato di turno e interrogato tutto il giorno negli uffici del commissariato Lido di polizia in serata il 41enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio e trasferito in carcere. Sabato (entro le 96 ore dal fermo) dovrebbe comparire davanti al Gip del tribunale di Roma per l'udienza di convalida.

Disposta l'autopsia

Elementi utili agli inquirenti potrebbero arrivare dall'esito dell'autopsia disposta dall'autorità giudiziaria. Nonostante il fermo per omicidio, nessuna ipotesi viene al momento esclusa. Oltre a una possibile spinta da parte dell'uomo non si esclude la caduta accidentale, dovuta presumibilmente all'uso di sostanze stupefacenti. Elemento questo che potrà essere sciolto dall'esame tossicologico sulla salma della 46enne italo-brasiliana.