Comune di Roma in lutto. È morta Angelina Di Prinzio, dirigente del dipartimento Politiche sociali del comune di Roma. Numerosi i messaggi di cordoglio una volta appresa la notizia. "Ci stringiamo al marito e ai figli per la scomparsa di Angelina di Prinzio - la ricorda Barbara Funari, assessora alle politiche sociali e alla salute della giunta Gualtieri -. Assistente sociale da tantissimi anni, è sempre stata in prima linea per le battaglie in difesa dei più fragili. Dedita al lavoro, nonostante la sua malattia, fino all'ultimo giorno è stata una donna che ha saputo coniugare le sue competenze professionali con una grande umanità. Anche in sua memoria continueremo ad impegnarci per portare avanti i progetti che le stavano a cuore, seguendo il suo esempio di tenacia e amore soprattutto verso i più piccoli".

Cordoglio anche dal Forum Terzo Settore del Lazio e dalla portavoce dell'ente, Francesca Danese: "Oggi piango disperata la scomparsa di Angelina Di Prinzio, assistente sociale e dirigente del dipartimento Politiche sociali di Roma Capitale. Chi non l’avesse mai sentita nominare può scoprire in rete un curriculum lungo 17 pagine. Ma per racchiudere il suo amore per il servizio sociale non ne basterebbero cento. L’ho conosciuta bene e ho avuto la sorte di lavorare insieme a lei, all’epoca era responsabile della Sos, Sala Operativa Sociale e io assessora alle politiche sociali e abitative nella Giunta Marino. Piango la scomparsa della professionista e ancora di più quella della sua carica di umanità. Era malata da tempre ma non aveva smesso di essere inarrestabile Angelina, sempre alla ricerca di soluzioni, consapevole di avere a che fare con la fragilità di persone in carne e sangue che comunque sono depositari di diritti. E sapeva che il suo dovere di funzionaria pubblica era quello di restituire loro dignità dentro un’emergenza che pare senza fine. Angelina è morta proprio mentre le nostre reti commemorano uno dei naufragi più grandi di persone migranti nel Mediterraneo. Dolore su dolore. Un abbraccio ai suoi familiari, a colleghe e colleghi che dovranno provare a colmare questo vuoto. I funerali di Angelina saranno celebrati giovedì alle 10.30 in Santa Maria in Trastevere".

"È con profonda tristezza e un cuore pesante che sto vivendo la scomparsa di Angelina Di Prinzio, una Dirigente straordinaria del nostro Dipartimento e un'amica ancor più straordinaria. Angelina è stata molto più di una “semplice” Dirigente. Era una guida e un faro di luce, la sua passione, il suo impegno e la sua dedizione per il sociale erano evidenti in ogni azione e in ogni parola che pronunciava - scrive su facebook Ruben Di Stefano, capo Staff assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale -. Angelina era una persona che ha dedicato la sua intera vita al Servizio sociale e agli altri, al benessere della Comunità di Roma, ispirando costantemente le persone che aveva intorno a sé a lavorare insieme per un obiettivo comune: un futuro più giusto e solidale per tutti! La sua “partenza” improvvisa rappresenta una perdita incommensurabile per il Dipartimento Politiche Sociali e Salute, l’Assessorato e per tutti noi. Il suo impegno instancabile, la sua passione per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini più vulnerabili, il suo essere sempre e costantemente dalla parte degli ultimi e la sua determinazione nel portare avanti iniziative sociali hanno avuto un impatto duraturo sul territorio di Roma e sulla Comunità che tanto amava. Sempre pronta a tendere una mano amica e a sostenere chiunque avesse bisogno di aiuto. La sua gentilezza, la sua generosità e la sua premura erano tangibili in ogni conversazione che avevamo, anche quando dopo ore e ore in cui era solo lei a parlare ed io le dicevo un po’ scocciato “sì, sì, Angelì, te prego, basta, ho capito tutto, facciamo come dici, ci parlo io con l’Assessora, non te preoccupà!”, lei con il suo magico sorriso rispondeva “ho capito, te sto a rompe oggi, me ne vado, ma io ti voglio bene, ricordalo sempre!”; oppure quando si presentò con una bellissima camicia nuova per il mio compleanno, dicendomi “te l’ho presa perché si abbina con i tuoi occhi”. In questo momento, la immagino a continuare il suo lavoro altrove, pregando noi rimasti qui di non fermarci, ma di continuare con ancora più determinazione quello che stavamo facendo insieme. Angelina cara R.I.P., noi continueremo a perseguire la Tua visione di una Città più inclusiva e solidale, proprio come avresti voluto tu".