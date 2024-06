Angela Zota: prende il bus per andare a lavoro e scompare, appello per ritrovarla

Ha preso un bus per andare a lavoro a Roma ma non ci è mai arrivata. Angela Zota, 19enne residente a Tivoli, sparita dallo scorso 10 giugno. Sporta denuncia alle forze dell'ordine l'appello per ritrovarla è stato lanciato dall'associazione Penelope Lazio ODV.

Di nazionalità romena, ge Angela Zota si è allontanata dal comune della provincia nord est - dove vive - per recarsi a lavoro nella Capitale con il bus Cotral ma non è mai arrivata. "I familiari sono molto preoccupati.Non parla benissimo l'italiano".

Alta 1,73, capelli rossi lisci e lunghi ha gli occhi celesti. Al momento della scomparsa indossava un paio di jeans chiari, maglietta nera, giubbino nero e borsa piccola nera, ai piedi delle scarpe bianche. Chiunque abbia informazioni o l'abbia vista può contattare il numero unico per le emergenze 112 o chiamare Pronto Penelope al numero 339.6514799.