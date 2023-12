L'anestetista che ha truffato il sistema sanitario con un doppio lavoro

Ha truffato il sistema sanitario nazionale con un doppio lavoro e i carabinieri del Nas lo hanno sorpreso in flagrante mentre intascava da un dentista di Lariano, alle porte di Roma, una somma di denaro come compenso per il suo lavoro nel suo studio.

Così è finito ai domiciliari un anestesista della Asl che portava avanti per due volte a settimana l'attività privata violando così le disposizioni proprio della Asl di zona per la quale ha un impegno in esclusiva e dove può svolgere attività in intramoenia per alcune ore al mese.

È quanto emerso secondo gli accertamenti investigativi dei Nas. L'anestesista finito nei guai, invece, aveva una doppia entrate in uno studio assistendo un dentista in interventi anche complessi. Sui pazienti somministrava morfina, di Fentanyl e MDA, farmaci antidolorifici, sottratti dalla farmacia dell'ospedale di Velletri. Su ordine della procura di Velletri il professionista è stato messo ai domiciliari.