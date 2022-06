Polmone perforato durante una seduta di fisioterapia: carriera stroncata per ex oro agli Europei di nuoto

Una brillante carriera nel nuoto agonistico stroncata dalle complicanze insorte dopo una seduta riabilitativa per una contrattura alla spalla. Al centro della vicenda c’è Andrea Rolla, oggi 32 anni, un oro e un argento agli Europei del 2012, ultima competizione internazionale disputata prima di uscire dall’ospedale, nel 2014, con una diagnosi di pneumotorace.

Per l’accaduto sono a processo, con l’accusa di esercizio abusivo della professione medica in concorso, due fisioterapisti che all’epoca lavoravano in una clinica specializzata in zona piazza Bologna. Il racconto della vicenda, molto complessa anche dal punto di vista tecnico, è affidato agli atti.

Il "dry needling" per trattare una contrattura alla spalla

È il novembre del 2014 quando Rolla, sofferente per una contrattura alla spalla, si rivolge al centro per sottoporsi ad alcune sedute di “dry needling”, un trattamento che prevede l’inserimento di una serie di sottilissimi aghi nella cute e nei muscoli, a livello superficiale, per sciogliere appunto le contrattura. Dal 2017 è definito “atto medico” secondo un parere del Consiglio superiore di Sanità, che specifica che “è una pratica a esclusivo uso medico chirurgo abilitato all’esercizio della professione ed in possesso di specifica formazione post laurea, in quanto consideralo alto medico".

Nel 2014, però, i fisioterapisti che avevano seguito corsi specifici ottenendo l’abilitazione potevano praticare il dry needling. E il 28 novembre di quell'anno Rolla si presenta in clinica e chiede di essere sottoposto a una seduta, la terza, avendo ricavato beneficio dalle due precedenti eseguite dallo specialista che lo stava seguendo. Specialista che non è però in sede. Il nuotatore viene così affidato alle cure di un altro fisioterapista che lo stesso anno aveva seguito un corso di abilitazione alla pratica, e che effettua la seduta. Rolla si accomoda sul lettino come fatto le due volte precedenti, e il fisioterapista inserisce un ago da dry needling nella zona tra la scapola sinistra e la colonna vertebrale per sciogliere la contrattura.

La crisi dopo la seduta riabilitativa

A seduta terminata entrambi lasciano la struttura. Poco dopo però Rolla torna, lamentando difficoltà a respirare, affanno, sudori freddi a un generale malessere. A quel punto in clinica è presente l’altro fisioterapista imputato - specializzato nel trattamento di patologie e disturbi alla zona cervicale - che insieme con la segretaria della clinica fanno accomodare il nuotatore in una saletta e lo fanno distendere, sentendogli il polso.

“Era in tachicardia e sudava, era in affanno - ha confermato l’uomo in aula - Dopo una mezz’ora però si è sentito meglio e ha deciso di tornare a casa”. Dalle indagini e dalle testimonianze ascoltate in aula e rese anche dai due imputati, della situazione viene informato anche il fisioterapista che aveva praticato il dry needling, che viene però rassicurato sulle condizioni del paziente.

La diagnosi al San Camillo: "Pneumotorace"

Rolla in effetti torna a casa, ma il malessere non passa e si manifesta ancora più forte durante gli allenamenti. Qualche giorno dopo, il 2 dicembre, il nuotatore si presenta all’ospedale San Camillo dove viene sottoposto a una lastra al torace. Diagnosi, pneumotorace dovuto alla perforazione del polmone, trattato immediatamente con una pleurotomia e il posizionamento di un tubo di drenaggio. Rolla è costretto a restare fermo quasi due mesi, al termine dei quali decide di lasciare il nuoto agonistico interrompendo una carriera in ascesa, e poi presenta denuncia.

Il caso approda così in tribunale. La procura, che ha chiesto il rinvio a giudizio per i due fisioterapisti, contesta al professionista che ha tenuto la seduta di avere praticato dry needling senza avere l’adeguata formazione e preparazione, e al collega di avere erroneamente ipotizzato che i sintomi lamentati da Rolla fossero dovuti a una crisi vagale senza avere la preparazione medica per farlo.

A entrambi viene inoltre contestato il fatto di non avere ricollegato i sintomi alla procedura cui si era sottoposto il nuotatore, e di non averli consigliato di rivolgersi a un medico né al pronto soccorso, ritardando così il trattamento. Se è vero, infatti, che quanto successo a Rolla viene annoverato tra i potenziali effetti collaterali del dry needling, per la procura e per la parte civile, assistata dall'avvocato Tommaso Giustiniani, i sintomi sono stati sottovalutati. Mercoledì mattina in aula i due fisioterapisti hanno fornito la loro versione dei fatti, e il giudice ha rimandato a settembre per la discussione.