Andrea Purgatori: aperta inchiesta sulla morte del giornalista

Omicidio colposo. Un fascicolo d'indagine è stato aperto in procura a Roma dopo un esposto presentato dalla famiglia di Andrea Purgatori in relazione alla morte del giornalista avvenuta il 19 luglio a Roma.

In una nota, la famiglia di Andrea Purgatori comunica che, a seguito della denuncia presentata, "il Nas dei Carabinieri, al comando del Col. Alessandro Amadei, coordinati dai Procuratori della Repubblica Sergio Colaiocco e Giorgio Orano stanno conducendo indagini per fare luce sulla correttezza delle diagnosi e delle cure apportate al loro caro, deceduto il 19 luglio 2023 dopo solo due mesi dalla diagnosi iniziale. In particolare, hanno chiesto che venga accertata la correttezza della diagnosi refertata ad Andrea Purgatori in una nota clinica romana e la conseguente necessità delle pesanti terapie a lui prescritte, e se, a causa dei medesimi eventuali errori diagnostici, siano state omesse le cure effettivamente necessarie".

I pm della Procura di Roma, che hanno aperto un fascicolo sulla morte di Andrea Purgatori per omicidio colposo in seguito all’esposto presentato dalla famiglia del giornalista, disporranno l’autopsia e acquisiranno le cartelle cliniche.

La famiglia, rappresentata dall'avvocato Gianfilippo Cau, è difesa nel procedimento dagli avvocati Alessandro e Michele Gentiloni Silveri.

Chi era Andrea Purgatori

Purgatori, che aveva 70 anni, si era fatto conoscere, dalle pagine del Corriere della Sera per i suoi articoli sul terrorismo e in particolare per la sua inchiesta sulla Strage di Ustica, a cui si dedicò per molti anni. Su Ustica scrisse anche la sceneggiatura di 'Il muro di gomma', diretto da Marco Risi. Era stato anche attore nel film 'Fascisti su Marte' diretto da Corrado Guzzanti e Igor Skofic.

Dal 12 maggio 2014 al 15 giugno 2020 è stato presidente di Greenpeace Italia. Dalla stagione televisiva 2017-2018 conduceva su LA7 la nuova edizione di Atlantide, per il quale aveva ricevuto il Premio Flaiano 2019 come miglior programma culturale. Nell'autunno del 2022 è stato protagonista della docu-serie di Netflix 'Vatican Girl: la scomparsa di Emanuela Orlandi'.

Per il cinema ha scritto tra l'altro 'Il giudice ragazzino' (1994), 'L'industriale' (2011). Ha ottenuto tra gli altri il Nastro d'argento 1992 per il miglior soggetto priorio con 'Il muro di gomma', il Premio Hemingway di giornalismo nel 1993, il Premio Crocodile - Altiero Spinelli per il giornalismo nel 1992, il Globo d'oro 1994 per la miglior sceneggiatura con 'Il giudice ragazzino' e nel 2009, con Marco Risi e Jim Carrington, si è aggiudicato il premio Sergio Amidei per la miglior sceneggiatura internazionale con il film 'Fortapa'sc'.