Andrea Purgatori si poteva salvare, la famiglia: "Nessuna metastasi. La diagnosi fu errata"

Andrea Purgatori morto il 19 luglio dello scorso anno, si poteva salvare. I medici, infatti, avrebbero fatto una diagnosi sbagliata sulla situazione del giornalista deceduto per una endocardite infettiva che si sarebbe potuta curare con una serie di antibiotici.

Questo avrebbe ucciso Purgatori. La novità su cosa abbia causato la morte del giornalista arriva dalla perizia della procura di Roma, anticipata oggi dal Corriere della Sera, il quotidiano per il quale Purgatori ha lavorato e condotto importanti inchieste giornalistiche.

La maxi perizia

La malattia, scrivono in sostanza i periti, non è stata mai diagnosticata ma sarebbe stata possibile debellarla 'con una efficace cura antibiotica', mettono nero su bianco i medici legali incaricati dai pm capitolini di capire le cause del decesso di Purgatori e se ci siano state negligenze e sviste da parte dei medici che lo hanno avuto in cura. Lo scorso 21 marzo, proprio per appurare la verità sulla morte del conduttore della trasmissione Atlandide, il gip di Roma, nell'ambito dell'indagine avviata in Procura e che vede indagati quattro medici per omicidio colposo, aveva affidato la maxi perizia.

Nell'ambito dell'incidente probatorio, che era stato sollecitato nei mesi scorsi dai pm, il giudice aveva chiesto inoltre agli specialisti incaricati di fare chiarezza sulla presenza di metastasi e di tentare di accertare come e quando fosse partita l'infezione cardiaca. La perizia sembra quindi tracciare le prime risposte ai molti interrogativi che la morte di Purgatori aveva sollevato.

Si è perso tempo

Nel registro degli indagati sono iscritti il radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi e la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, entrambi appartenenti alla sua equipe, e il cardiologo Guido Laudani, che ebbe in cura Purgatori.

"In estrema sintesi" l'accertamento "evidenzia che il giornalista, pur affetto da tumore polmonare in metastasi, è deceduto per le conseguenze di una endocardite infettiva che ha indotto nel paziente una diffusa embolizzazione sistemica. Tale patologia - si legge - non è stata individuata in tempo utile per poter avviare tempestivamente le cure idonee, e proprio in relazione alla sua omessa e comunque tardiva diagnosi" si è proceduto all'iscrizione del cardiologo.

Nessuna mestasi cerebrale

La perizia ha escluso anche la presenza di metastasi cerebrali indicate dal professor Gualdi e aggredite con una radioterapia dagli effetti collaterali problematici. "Ad Andrea sono state diagnosticate e curate con urgenza metastasi cerebrali che al momento della morte si è scoperto non esistere. E questo ha portato a uno sviamento della corretta diagnosi e terapia", l'amaro commento della famiglia Purgatori, assistita dall' avvocato Alessandro Gentiloni Silveri.

Diagnosi sbagliata

Non solo. La famiglia di Purgatori ha voluto anche precisare che ''la diagnosi iniziale del maggio 2023 del professor Gianfranco Gualdi, del dottor Di Biase e della dottoressa Colaiacono di numerose metastasi celebrali era errata come è risultato senza incertezze dall'indagine autoptica. Sono state infatti in detta diagnosi scambiate delle ischemie per metastasi celebrali, e non c'è spiegazione sul perché esperti radiologi abbiano potuto incorrere in un simile errore. Tale circostanza - spiega la nota della famiglia - ha avuto conseguenze gravissime, avendo condotto a immediate e importanti cure radio terapiche su tutto l'encefalo alla massima potenza e intensità, successivamente alle quali si è verificata una rapida decadenza fisica del familiare''.

Famiglia incredula



''Inoltre tale diagnosi, effettuata senza margini di dubbio, ha sviato il percorso terapeutico della reale patologia da cui era affetto:

un'endocardite batterica che, non diagnosticata né curata, lo ha portato alla morte - prosegue la nota - La famiglia è incredula dall'operato del dottor Di Biasi che, l'8 luglio 2023, quando doveva essere oramai palese l'errore diagnostico stanti i continui e gravi episodi ischemici che colpivano Andrea Purgatori, reiterava incredibilmente la diagnosi di multiple inesistenti metastasi celebrali".

La famiglia di Andrea Purgatori confida, pertanto, nell'operato della Procura di Roma, che "ringrazia ancora una volta per la professionalità e accuratezza delle indagini sinora svolte affinché vengano accertate e punite secondo la legge le gravi responsabilità per la prematura scomparsa del loro familiare''.