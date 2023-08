Andrea Purgatori, l'ipotesi di ischemie cerebrali ma la certezza dopo gli esami

Continuano le indagini sulla morte di Andrea Purgatori. La prima parte dell'esame autoptico non ha dipanato tutti i dubbi. L'ipotesi delle ischemie resta, ma una certezza arriverà solo alla fine dello svolgimento di tutti gli accertamenti.

A spiegarlo sono i legali della famiglia che sottolineano come "solamente dopo il termine delle operazioni autoptiche sarà possibile confermare o smentire ogni ipotesi investigativa, comprese le ischemie". Tracce ischemiche al cervello furono diagnosticate a Purgatori durante un successivo esame cui il giornalista si sottopose dopo la prima diagnosi che accertò il tumore con metastasi ai polmoni ma anche al cervello. Gli esami proseguiranno il 6 settembre con approfondimenti aggiuntivi.

Le indagini della procura

Tutte le perizie disposte dai magistrati della procura di Roma mirano a stabilire se ci sia stato "un errore di esecuzione nella concreta pratica sanitaria", ovvero se ci sia stato un errore di diagnosi e se le conseguenti cure sbagliate abbiano inciso sulle aspettative di vita del paziente. Per questo, anche attraverso, il sequestro delle cartelle cliniche i pm cercheranno di ricostruire gli ultimi tre mesi di vita di Purgatori passati tra strutture sanitarie e consulti medici contrastanti tanto che - riferiscono i familiari del giornalista autori dell'esposto in Procura - ci fu una lite sull'interpretazione della tac.



I primi risultati dell'esame autoptico parlano di un decesso legato a un "problema cardiopolmonare" mentre non hanno restituito certezze su una presunta infezione, una pericardite settica. Anche su questo punto i periti si riservano un chiarimento alla fine degli esami.



Nell'inchiesta sono indagati per omicidio colposo i professori della clinica privata dove Purgatori si era fatto curare. Si tratta dei sanitari che, lo scorso maggio, gli diagnosticarono un tumore avanzato, con metastasi al cervello