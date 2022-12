Andrea Pellegrini, chi è il poliziotto accusato di tortura nel caso Omerovic

Andrea Pellegrini "non ha avuto alcuna remora di fronte ad un ragazzo sordomuto" e "una ragazza con disabilità cognitiva (la sorella di Hasib Omerovic ndr) compiendo ripetuti atti violenti, sia sulla persone che sulle cose e gravemente minatori, così da denotare pervicacia e incapacità di autocontrollo''. Il gip di Roma Ezio Damizia, descrive così l'agente di polizia del commissariato di Primavalle, arrestato e accusato del reato di tortura nei confronti di Omerovic.

Pellegrini, 50 anni, secondo quanto emerge dall'ordinanza, in passato aveva avuto sanzioni in diversi procedimenti disciplinari, ''uno dei quali, terminato con richiamo scritto'' ed era stato trasferito dalla Squadra Mobile. In uno dei procedimenti disciplinari riceveuti in passato aveva subito una sanzione pecuniaria dopo essere stato "arrestato in Florida per furto in un supermercato e rilasciato dopo il pagamento di una cauzione''.

Dalle dichiarazioni di un collega inoltre, ''risulta che Pellegrini è aduso a comportamenti aggressivi nell'espletamento delle attività di servizio e che, in alcuni episodi, si era persino vantato con il collega di aver malmenato un pedofilo in occasione di un arresto". Il collega ha inoltre evidenziato ''l'atteggiamento tenuto da Pellegrini nei suoi confronti, volto a influenzarlo nel caso avesse avuto intenzione di riferire qualcosa circa l'accaduto, dicendogli che sarebbe stato meglio non riferire in merito allo sfondamento della porta''.

Non solo. Secondo il gip Damizia, "gli accadimenti sono indubbiamente di entità grave, commessi in spregio della funzione pubblica svolta, nonché violando fondamentali regole di rispetto della dignità umana. I ripetuti atti di violenza e minaccia appaiono del tutto gratuiti''.

Nel corso della perquisizione, Pellegrini ha dato "due schiaffi nella zona compresa tra collo e viso" a Hasib Omerovic. Poi lo ha obbligato a sedersi su una sedia. Lo ha legato con il filo del ventilatore e gli ha brandito contro il coltello da cucina, minacciandolo e urlandogli: "Se lo rifai te lo ficco nel c…". Quindi lo ha colpito nuovamente con uno schiaffo. Provocando nel disabile un "trauma psichico". Hasib ha visto la via di salvezza solo nella finestra.

Poi, rivolgendosi a un collega dopo essere tornati in ufficio e riferendosi ad Omerovic, Pellegrini non avrebbe mostrato nessun pentimento tanto da consigliare a uno dei colleghi di non riferire nulla sullo sfondamento della porta dell'appartamento di Primavalle. La misura è stata disposta dopo l'inchiesta della procura dopo le indagini della squadra mobile di Roma, coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino e dal pm Stefano Luciani.