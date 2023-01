Guerriglia anarchica a Trastevere: un poliziotto ferito. Manifestanti asseragliati in un garage

Un agente di polizia ferito, fioriere danneggiate, cassonetti vandalizzati, motorini buttati a terra quando non distrutti. E' il bilancio del sabato sera ad alta tensione vissuto nel quartiere Trastevere dove un centinaio di anarchici, in protesta per chiedere l'annullamento del 41 bis per Alfredo Cospito, è stato protagonista di vere e proprie scene di guerriglia con la polizia.

Tutto è iniziato intorno alle 20.00 quando i manifestanti in piazza Trilussa hanno iniziato a chiedere di poter trasformare il sit in in un corteo. Una "manifestazione non preavvisata degli anarchici in Piazza Trilussa", come spiegano dalla questura di Roma. Le richieste sono diventate pressanti ed è iniziato un lancio di bottiglie verso la polizia, presente sul posto in assetto anti sommossa. La reazione è stata un tentativo di contenimento dell'iniziativa anarchica, alla quale ha fatto seguito un ulteriore lancio di oggetti. Qui un poliziotto è rimasto ferito.

Roma, altre immagini degli scontri tra anarchici e polizia. Incidenti nei dintorni di piazza Trilussa pic.twitter.com/wJ1HoT3BPO — Local Team (@localteamtv) January 28, 2023

Quindi il gruppo si è disperso nel quartiere, dando il via a vere e proprie devastazioni ai danni di fioriere, motorini, cassonetti, muri (imbrattati) e vetrine. Ad inseguirli la polizia. Per tentare di sfuggire al fermo in 30 si sono letteralmente asseragliati in un garage in via dei Panieri. La polizia è quindi intervenuta e fermato gli anarchici, portandoli in questura. Come rendono noto dagli uffici di via Genova "sono 41 i soggetti identificati e denunciati dalla polizia di Stato all'autorità giudiziaria".

La galassia anarchica

Quella di sabato 28 gennaio era la manifestazione che chiudeva una settimana di mobilitazione promossa dagli anarchici per "il fratello e compagno" Alfredo, come viene definito in un post apparso sui siti d'area dal titolo 'Hic et nunc', che si può interpretare come un invito ad alzare il livello di scontro, una vera e propria chiamata alle armi: "Per un compagno che stanno torturando e uccidendo nei loro lager - si legge - non abbiamo fatto nulla. Serviranno a poco e niente qualche giorno di scontri con gli sbirri. Serve il "Qui e ora"! Qui e ora si deve aprire un nuovo capitolo della storia degli anarchici in Italia. O si fa l'anarchia o si va tutti a casa!".

Come si legge su Rivoluzioneanarchica, portale che aggrega le informazioni di 209 collettivi anarchici: "Sabato 28 gennaio, al 101 giorno di sciopero della fame di Alfredo Cospito contro il 41bis e l’ergastolo ostativo, si è tenuta una manifestazione in piazza Trilussa nel quartiere di Trastevere che ha visto un’ampia partecipazione. Le compagne e i compagni in piazza hanno mostrato la volontà di muoversi in corteo bloccata dalle forze dell’ordine che presto sono partite con una carica, sono seguiti inseguimenti, fermi e un gruppo numeroso di persone chiuse in un garage. Intorno all’una di notte veniamo a sapere che circa 20 persone sono state portate alla questura di via Genova".

Alfredo Cospito in sciopero della fame

Alfredo Cospito, è da oltre 100 giorni in sciopero della fame per protestare contro il 41 bis cui è sottoposto a Sassari. Ha perso 40 chili e nei giorni scorsi e caduto nella doccia fratturandosi il setto nasale. In seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute, il Garante nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma, ne ha chiesto il trasferimento con urgenza. Il 7 marzo è attesa la discussione in Cassazione sul ricorso del legale di Cospito contro il 41 bis. Il 30 gennaio il ministro della Giustizia Carlo Nordio risponderà in commissione Giustizia della Camera a un'interrogazione sul caso. Primo anarchico al 41 bis, è detenuto da oltre 10 anni per la gambizzazione dell'allora ad di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, ed è in sciopero della fame da tre mesi. Esponente della Federazione anarchica informale, è anche accusato di strage per due ordigni esplosi nei pressi della scuola allievi carabinieri di Fossano (Cuneo) nel 2006, che non provocarono feriti.