Anarchici in piazza, la polizia blocca il corteo: tensione a Roma

Diverse persone appartenenti all’area anarchica sono state intercettate e bloccate dalla polizia nella giornata del 31 dicembre nell’ambito dei controlli disposti proprio alla luce della possibile minaccia rappresentata da infiltrati, anche in occasione del concertone di Capodanno al Circo Massimo.

La loro presenza era nota alle forze dell’ordine. Gli anarchici si erano dati appuntamento tra via Giulia e via Arenula l’ultimo giorno dell’anno per protestare contro il 41 bis inflitto a Alfredo Cospito, e nel corso del pomeriggio sono stati diversi i tentativi di formare cortei non autorizzati e di mettere in atto altre iniziative di protesta.

Nel tardo pomeriggio un centinaio di manifestanti si sono radunati in vicolo della Moretta provando a organizzare un corteo per arrivare davanti alla sede della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, sempre in solidarietà a Cospito, e durante un sit-in si è registrata un po' di tensione con la polizia, che non è però degenerata in violenza.

Nel corso dei controlli sono stati trovati e sequestrati scudi, caschi e altri indumenti probabilmente destinati al travisamento. Sono ora al vaglio della Digos le immagini realizzate dalla polizia scientifica per individuare i soggetti coinvolti ed eventualmente segnalarli all’autorità giudiziaria.

I controlli, come detto, erano stati predisposti già da giorni, complice il fatto che prima di Natale gli anarchici avevano messo a segno un raid contro i bancomat e le vetrine di banche e uffici postali all'Appio Latino. Due giorni fa il prefetto di Roma, Bruno Frattasi, aveva assicurato: "Il mondo anarchico in questo frangente storico è in grande fermento. L'obiettivo è quello di attirare l'attenzione sulla vicenda del loro leader Cospito dopo il nuovo provvedimento nei suoi confronti da parte del tribunale di Sorveglianza di Roma. Abbiamo predisposto servizi che possono fronteggiare qualsiasi progetto volto a rendere meno bello il nostro Capodanno".