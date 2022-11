Tensione a Roma tra anarchici e polizia durante manifestazione: lanciati petardi e fumogeni

Momenti di tensione a Roma nel corso di una manifestazione a Trastevere indetta da un gruppo di anarchici per protestare contro il regime del 41 bis per Alfredo Cospito, un anarchico insurrezionalista condannato per reati di terrorismo. Il gruppo, composto da almeno 400 di persone, ha tentato di raggiungere il carcere di Regina Coeli, ma è stato respinto dalle forze di polizia presenti.

C'è stato qualche piccolo tafferuglio tra manifestanti e forze dell'ordine ma la situazione è al momento rientrata. Gli anarchici sono poi partiti in corteo su lungotevere in direzione di piazza La Malfa. La manifestazione ha provocato disagi a tutta la viabilità nella zona di Trastevere.

I manifestanti, alcuni nascosti tra i caschi e con in mano bastoni, hanno anche temporaneamente bloccato il lungotevere all'altezza del ministero della Salute a Roma. "No 41 bis, no ergastolo ostativo", si legge su uno degli striscioni che espongono.

Il corteo conluso

Camminando verso il Circo Massimo hanno acceso anche fumogeni rossi e neri, e poi lanciato petardi. Intorno alle 19:30 si è concluso il corteo. I manifestanti, che si sono riuniti in piazza Gioacchino Belli, hanno sfilato sul lungotevere per raggiungere proprio il Circo Massimo, monitorati dalle forze dell'ordine.

All'altezza di viale Aventino il corteo si è sciolto.

La protesta per Alfredo Cospito

Gli anarchici hanno protestato contro il regime di 41 bis con il quale è detenuto Alfredo Cospito, uno dei leader del movimento insurrezionalista, già condannato con rito abbreviato nel 2013 a dieci anni e otto mesi anni.

Cospito si trova in carcere in Sardegna anche in relazione a un attentato commesso nel 2006 contro la Scuola allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, dove l'esplosione di due ordigni non provocò vittime.