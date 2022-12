Blitz degli anarchici a Roma, l'escalation dell'ultimo mese

Una escalation in meno di un mese. Dalle scritte sui muri, agli striscioni, passando per una manifestazione non autorizzata. Proteste sempre più vigorose sfociate con la dimostrazione avvenuta nella notte di sabato, non rivendicata sui canali ufficiali, ma per le strade di Roma sì.

Cassonetti bruciati, vetrate e bancomat danneggiati e ricoperti di scritte - appunto - contro il 41 bis. La firma degli anarchici torna a tappezzare interi quadranti di città. Sull'ingresso di due istituti di credito è stata vergata la A cerchiata, simbolo del movimento. Quindi la condanna del carcere duro è accompagnata da frasi in sostegno di Alfredo Cospito, il primo anarchico sottoposto al regime carcerario più duro, riservato a mafiosi e terroristi, che da due mesi è in sciopero della fame nel carcere Bancali di Sassari per protesta contro l'aggravarsi delle sue condizioni detentive.

Le azioni sono state compiute tra lo storico quartiere di San Giovanni e il Tuscolano nella notte. Solo l'ultima dimostrazione di un mese fatto di proteste, più o meno silenziose. La prima lo scorso 12 novembre quanto a Trastevere c'è stato qualche piccolo tafferuglio tra manifestanti e forze dell'ordine sul lungotevere in direzione di piazza La Malfa. La manifestazione ha provocato disagi a tutta la viabilità nella zona di Trastevere.

Poi le scritte e i manifesti, anche al teatro Argentina. Quindi la dimostrazione dello scorso week end. La A cerchiata e le scritte "Alfredo libero" (Cospito, ndr) e "No 41 bis" sono state trovate sulle vetrate delle banche danneggiate. L'ipotesi, ancora comunque da accertare, è che i cassonetti dati alle fiamme e gli altri danneggiamenti messi a segno contro le banche tra via Macedonia e via Latina siano opera dei gruppi anarchici. Sono in corso le indagini dei carabinieri, ma il blitz resta.

"Presenterò un'interrogazione al Ministro dell'Interno perché sia fatta chiarezza sui raid dei gruppi anarchici nei quartieri San Giovanni e Tuscolano. La protesta, anche la più aspra, non può degenerare in azioni che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini", ha scritto in una nota il deputato del Partito Democratico, Roberto Morassut. Non solo Roma però. Sempre domenica, a Bologna, due giovani occupano una gru e da lì fanno pendere uno lunghissimo striscione con su scritto "il 41bis uccide", "Alfredo libero, tutti liberi" e "Morte allo Stato".

Quelle di Roma e Bologna non sono azioni isolate, ma si inseriscono in una mobilitazione della galassia anarchica, cominciata nelle scorse settimane e che si sta via via intensificando. Sotto accusa - secondo gli anarchici - anche "l' assordante silenzio" del tribunale di sorveglianza di Roma, che nonostante il perdurare dello sciopero della fame da parte di Cospito non si è sinora pronunciato sulla revoca del 41 bis, chiesta dal suo difensore.

Nella notte un altro blitz. Questa volta a Cagliari, in piazza Giovanni XXIII. Chi ha tracciato le scritte lasciando anche la A cerchiata degli anarchici, ha danneggiato le vetrate dell'agenzia della Bnl che si affaccia sulla piazza e lo schermo del bancomat. Come a Roma. Indagano i carabinieri del Nucleo investigativo provinciale e della compagnia di Cagliari.