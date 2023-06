Gli amici scaricano Matteo di Pietro: gli avevano chiesto di rallentare prima dell'incidente

È atteso per oggi l'interrogatorio di garanzia per Matteo Di Pietro, il giovane youtuber agli arresti domiciliari indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni che era alla guida della Lamborghini coinvolta nell'incidente in cui ha perso la vita Manuel, il bimbo di 5 anni di Casal Palocco.

Lo scorso 22 giugno il gip Angela Gerardi ha disposto gli arresti domiciliari per Di Pietro sottolineando tra l'altro che il giovane stesse andando a oltre 120 chilometri orari e che le telecamere utilizzate per i video siano sparite.

Di Pietro, ha scritto il gip, aveva noleggiato il suv Lamborghini con ''l'unico ed evidente fine di impressionare e catturare l'attenzione di giovani visitatori del web per aumentare i guadagni della pubblicità, a scapito della sicurezza e della responsabilità e di conseguenza a procedere a una velocità superiore ai limiti indicati. Tanto più che alcuni dei passeggeri presenti all'interno della Lamborghini avevano più volte invitato a ridurre la velocità che percepivano eccessiva rispetto al limite dei 50 km/h''.

E proprio l'eccessiva velocità, che ha raggiunto i 124 km/h - secondo le ricostruzioni - sarebbe stato motivo di allentamento tra gli amici e lo stesso Di Pietro. Le loro testimonianze sono state davvero importanti per portare poi all'arresto del giovane. Dall'ordinanza si capirebbe appunto che le dichiarazioni dei suoi amici, consigliavano Di Pietro a essere prudente. Esortazioni che lo youtuber, già membro e socio dei 'TheBorderline', non avrebbe ascoltato.

Già pochi giorni dopo l'incidente Vito Loiacono, altro youtuber e seduto sul posto lato passeggero, aveva di fatto preso le distanze: "Il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima", il suo messaggio su Instagram.

Una guida spericolata che ha impedito al 20enne leader dei 'TheBorderline', che nel frattempo hanno chiuso il loro canale, di frenare in tempo. "L'assenza di tracce di frenata - scrive il gip - dimostra verosimilmente che la decelerazione improvvisa e rapidissima è stata conseguenza dell'avvistamento dell'auto in prossimità del punto in cui si è verificato l'incidente.