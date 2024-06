Studente americano morto a Roma, la procura indaga e i parenti vogliono la verità

La famiglia dello studente americano di 21 anni trovato morto nella tarda mattina di giovedì scorso nel bagno della sua camera, in territorio Vaticano, anche se in via Aurelia, chiede verità. Il ragazzo era arrivato a Roma con dei connazionali e alloggiava nel complesso religioso per frequentare un corso di aggiornamento estivo.

Sul caso la Procura ha aperto una indagine, contro ignoti, per istigazione al suicidio. Ieri è stata effettuata l'autopsia al policlinico Gemelli i cui risultati sono attesi. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo si sarebbe impiccato allo sciacquone del bagno dopo essersi chiuso a chiave. Il motivo è ignoto

I suoi compagni di camera, ascoltati in procura, avrebbe raccontato di aver ricevuto avances sessuali, respinte, proprio dal 21enne, ma i familiari non ci stanno. La lite, al di là dei motivi che sono ancora da appurare, comunque ci sarebbe stata. I due compagni di stanza, dopo la discussione, avrebbero dormito da un'altra parte e sarebbero tornati solo per riprendere le loro cose mentre il 21enne dormiva ancora, avrebbero affermato i due ragazzi.

Intorno alle 11:30 l'educatore è andare a cercare il ragazzo non avendo più sue notizie. Resta però un elemento che farebbe propendere per il gesto estremo. L porta del bagno era chiusa a chiave dall'interno. Un elemento che al momento escluderebbe il coinvolgimento di altre persone.