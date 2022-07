Armato di mazza da baseball danneggia un'ambulanza

Ha preso una mazza da baseball e ha danneggiato un'ambulanza. È successo questa notte, in via Rosa ad Ariccia. Protagonista dell'assalto un cittadino romeno di 31 anni che sotto l'effetto dell’alcol, l'ha danneggiata rompendo i finestrini e i fari.

L'ambulanza era parcheggiata quando l'uomo, senza una apparente motivazione è entrato in azione. A dare l'allarme è stata la mamma dell'uomo, una cittadina romena di 58 anni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Nemi in ausilio al personale sanitario. Una volta calmato è stato identificato e successivamente trasportato presso il Noc di Ariccia. Per lui è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato.