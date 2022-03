Ambulanti abusivi al Colosseo e fontana di Trevi, oltre 60mila euro di multe

Le aree del Colosseo e di fontana di Trevi sono sotto controllo. I carabinieri nelle ultime ore, hanno sorpreso 8 venditori ambulanti, tutti cittadini del Bangladesh senza fissa dimora, intenti a vendere merce abusiva.

La merce trovata in loro possesso – aste per selfie, power bank, braccialetti è stata sequestrata mentre per gli ambulanti abusivi sono scattate le sanzioni amministrative e l’emissione dell’ordine di allontanamento dal Centro Storico per 48ore . Elevate multe per un totale di 61.500 euro.