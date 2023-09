La polizia sventa un blitz ambientalista alla Ryder Cup

Dopo l'Appia e i disagi creati agli automobilisti romani, gli ambientalisti puntavano a entrare in azione alla Ryder cup. Era tutto pronto per un blitz in piena regola contro i "golfisti ecoterroristi" per protestare contro il consumo di risorse idriche per i campi da golf. Tutto messo nero su bianco sugli striscioni.

A fermare i progetti degli ambientalisti l'intervento della Digos. La polizia, presente in massa nei pressi del Marco Simone Golf & Country Club, ha fermato nove attivisti ambientalisti.

All’interno dei loro zaini sono state ritrovate delle cartine riproducenti il complesso sportivo Marco Simone, con evidenziati alcuni punti verosimilmente indicati per accedere all’interno dell’impianto, cercando di eludere la rigida sorveglianza. Inoltre sono stati rinvenuti degli striscioni riportanti frasi di contestazione a questo sport. Sono in corso ulteriori pprofonditi accertamenti in raccordo con l’Autorità Giudiziaria.