Blitz degli ambientalisti a piazza Venezia: appeso striscione sull'Altare della Patria

Nuova iniziativa di Extinction Rebellion il gruppo ambientalista protagonista di numerosi blitz nella Capitale. Stavolta quattro giovani hanno appeso uno grande striscione sull’Altare della Patria. Obiettivo denunciare i finanziamenti del governo italiano all'industria dei combustibili fossili.

"Basta vittime climatiche sull'altare del profitto: no al fossile", si legge infatti sullo striscione. “Nonostante l’Italia si fosse impegnata con il patto di Glasgow a interrompere i finanziamenti pubblici al settore dei combustibili fossili a partire dalla fine del 2022, l'attuale governo italiano ha deciso di continuare lungo questa strada di sangue con oltre 41.8 miliardi di euro in nuovi sussidi ambientalmente dannosi, 13 dei quali investiti direttamente nell'industria fossile” afferma Dario, uno degli attivisti coinvolti.

Le forze dell’ordine sono intervenute dopo pochi minuti portando via di peso i manifestanti. "Ci hanno trascinato e strattonato nonostante le catene", denunciano gli attivisti "provocando così diversi ematomi sulla loro pelle". Al momento, tutti gli attivisti si trovano in commissariato per l'identificazione.