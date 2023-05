Carbone vegetale nella fontana di piazza Navona, attivisti di Ultima generazione in acqua inseguiti da vigili e carabinieri

Ancora gli attivisti di Ultima Generazione in azione. Stavolta niente blocchi, ma un'azione in una delle fontane più famose di Roma, quella dei Quattro Fiumi di Piazza Navona, per un blitz che ha ricordato quello a piazza di Spagna, quando fu imbrattata la Barcaccia.



Alle 15.30 quattro giovani indossando la maglietta della campagna "Non paghiamo il fossile", hanno versato carbone vegetale diluito in acqua. Obiettivo, a loro dire, quello di "lanciare l’allarme sul futuro nero che attende l’umanità e che si sta già manifestando con siccità e alluvioni sempre più frequenti". Immediato l'intervento di carabinieri e polizia locale, con militari e agenti costretti a entrare in acqua per fermare l'azione degli attivisti. Il tutto tra turisti e romani che contestavano i giovani e l'azione scelta.

"Il nostro futuro è nero come quest'acqua: senza acqua non c'è vita e con l’aumento delle temperature siamo esposti alla siccità, da un lato, e alle alluvioni, dall'altro. Acqua che manca per coltivare il cibo, acqua che cade tutta insieme distruggendo le case. Ci aspettano anni difficili, ma se non azzeriamo le emissioni subito saranno terribili. Il collasso è già in atto e non possiamo più fermarlo: ne sono prova gli eventi estremi sempre più frequenti e devastanti, come l'alluvione in Emilia Romagna pochi giorni fa. Per questo chiediamo al governo di disinvestire immediatamente i miliardi che spende nei combustibili fossili, causa principale di queste tragedie, e utilizzarli per prendere misure urgenti per proteggere italiane e italiani dalle conseguenze di bombe d’acqua, siccità estrema, ondate di calore mortali. Quante catastrofi dobbiamo vedere ancora prima di capire che la casa sta bruciando e dobbiamo spegnere l’incendio?", ha dichiarato Anna, una delle attiviste di Ultima generazione.



La campagna "Non paghiamo il fossile" chiede di interrompere l'erogazione di soldi pubblici alle industrie del fossile e destinarli a interventi di salvaguardia del territorio e delle comunità, e che Governo e Parlamento legiferino con provvedimenti capaci di rendere immediata e sostenibile la transizione ecologica. "Le nostre azioni di disobbedienza civile nonviolenta, con l'esposizione dei nostri corpi vulnerabili come il pianeta travolto dalla crisi climatica, continueranno finché la nostra richiesta non verrà accolta dal Governo", concludo gli attivisti.