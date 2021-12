Nuova protesta ambientalista, attivisti bloccato il traffico sul raccordo anulare

Hanno srotolato uno striscione e si sono seduti in strada, sul Grande Raccordo Anulare all'altezza di via Flamina, bloccando il traffico tra le 9:50 e le 10:20. Molti automobilisti hanno chiamato la polizia stradale che, intervenuta, ha sciolto la manifestazione. A mettere in atto un nuovo blitz ambientalista gli attivisti di Ultima Generazione e Extinction Rebellion che già giorni fa avevano protestato in maniera analoga sulla Tangenziale est per due volte e il 7 dicembre scorso anche sul Raccordo Anulare.

"Perché stiamo bloccando le strade? Nel 2021 in Italia abbiamo perso oltre un quarto della frutta, l'80% dell'olio e il 90% del miele. Di questo passo, presto in Italia potremmo soffrire la fame. Vogliamo nutrire le nostre figlie e i nostri figli! Vogliamo che sopravvivano e siano felici. Chiediamo ai ministri della transizione ecologica Cingolani, al ministro delle politiche agricole Patuanelli, al ministro del lavoro Andrea Orlando, al ministro del sud Carfagna, al ministro dello sviluppo economico Giorgetti e al presidente Draghi di accettare un incontro pubblico con noi sul tema", scrivono gli attivisti sui social. Il traffico - che non ha fatto registare code anomale - alle 10:20 è tornato alla normalità.