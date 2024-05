Carbone vegetale contro la facciata del ministero del Lavoro: ambientalisti imbrattano il dicastero

"Le nostre vite valgono di più dei vostri profitti". È il messaggio esposto dagli attivisti di Ultima Generazione che stamattina hanno imbrattato con del carbone vegetale la facciata del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in viale Vittorio Veneto. L'ennesimo blitz degli ambientalisti, bloccati dalla polizia e poi accompagnati in commissariato. Nove manifestanti, a cui - secondo quanto riferiscono da Ultima Generazione - si aggiungono tre giornalisti che si trovavano a Castro Pretorio al momento dell'azione.

Ambientalisti al ministero del Lavoro

A rivendicare l'incursione stessi ambientalisti: "Questa mattina, intorno alle 10.00 cittadini aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione hanno condotto un’azione di disobbedienza civile nonviolenta presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in via Veneto, lasciando un promemoria per la Ministra del Lavoro Maria Elvira Calderone. I cittadini hanno spruzzato di nero (con del carbone vegetale) la facciata del ministero ed esposto delle locandine che riportano i dati delle morti e degli infortuni sul lavoro del 2023: 560 mila infortuni sul lavoro e 1041 morti. Questo significa che oggi stesso due persone moriranno sul posto di lavoro e il numero è destinato ad aumentare con l’arrivo dello stress di calore questa estate. Questi numeri nascondono persone reali e ci rifiutiamo di rimanere in silenzio davanti a una tale ingiustizia".

"Identificati tre giornalisti"

Come dichiarano, oltre agli attivisti e alle attiviste, accompagnati negli uffici del commissariato Castro Pretorio: "Ancora prima dell'inizio dell'azione al Ministero del Lavoro, sono stati fermati 3 giornalisti del Fatto Quotidiano, Corriere e un freelance. Dopo avere dato carte d'identità e tesserini alla polizia, sono comunque stati portati in questura e tenuti per quasi due ore, impedendoli di riprendere l'azione. Questo è un l'ennesimo atto intimidatorio che dipinge la caduta di un pilastro fondamentale della nostra democrazia: la libertà di stampa. È fondamentale più che mai alzare la voce, perché questo riguarda tutti noi. Venite il 25 maggio in Piazza Barberini a Roma".

False promesse della classe politica

Manuela, 20 anni, studentessa sarda di giurisprudenza: “Sono qui a protestare di fronte a questo Ministero perché mi sono stancata delle false promesse fatte da una classe politica che non sta facendo i nostri interessi e che non si sta impegnando realmente a farci avere una vita dignitosa. Parlo soprattutto da giovane, perché l'unica prospettiva che abbiamo in Italia è il lavorare fino alla morte continuando a rimanere poveri, è il morire mentre si è sul posto di lavoro, è avere i salari più bassi in Europa dagli anni 90, è non avere tempo per se stessi e i nostri cari. Ma a sto punto vi chiedo qual è il prezzo della vita umana? La verità è che la nostra vita e il nostro tempo non hanno un prezzo, perché nessuno potrà riportarle indietro. Io disobbedisco a questo stato per amore della vita, della dignità e della giustizia e penso che sia necessario che lo facciamo tutte noi. Venite in massa il 25 maggio a Roma in piazza Barberini alle ore 16:00 per ricostruire una vera democrazia.

I blitz di maggio

Attiviste e attivisti che proseguono la loro campagna non violenta di questo mese di maggio con cadenza quasi quotidiana. Imbrattato di vernice arancione il ministero della Salute il 21 maggio, analoga azione era stata messa a segno il giorno prima al ministero della Giustizia e sabato scorso al Muro Torto. Giovedì scorso (18 maggio), gli attivisti hanno invece preso di mira le vetrine dei negozi di lusso in via dei Condotti, come Bulgari, Prada, Cartier, Yves Saint Laurent e Armani, imbrattandole. Martedì 14, invece, gli ambientalisti avevano svolto la stessa azione in via del Corso. Ancora prima avevano interrotto gli Internazionali d'Italia di tennis in svolgimento al Foro Italico. "Ultima Generazione annuncia ufficialmente la data del primo ottobre in Piazza del Popolo. Niente sarà più come prima dopo il primo ottobre. Partirà un periodo di mobilitazione senza fine e senza precedenti. Maggio per chi già sa, ottobre per chi lo capirà".

Cosa chiedono gli ambientalisti

"Abbiamo bisogno di un piano di adattamento che sia in linea con la reale emergenza che sta affrontando il nostro paese. La nostra richiesta è di un Fondo Riparazione preventivo, permanente e partecipato da prevedere annualmente nel bilancio dello Stato. I soldi dovranno essere ottenuti attraverso l'eliminazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD), la tassazioni degli extra-profitti delle compagnie fossili, il taglio di stipendi premi e benefit ai loro manager, delle enormi spese della politica e delle sempre più ingenti spese militari. Per questo continueremo a scendere in strada, a fare azioni di disobbedienza civile nonviolenta, assumendoci la responsabilità delle nostre azioni, affrontando la repressione, tribunali e processi".