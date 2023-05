Si calano dal ponte della tangenziale e restano appesi: la nuova protesta degli ambientalisti

Quattro ambientalisti si sono calati dal ponte delle Valli, che affaccia sulla tangenziale est, tra viale Somalia e viale Libia, mentre un'altra decina ha bloccato il traffico sulla strada in direzione San Giovanni. È l'ennesimo blitz di Ultima generazione a Roma.

Sorretti da alcune imbracature, i giovani ecologisti hanno esposto lo striscione con scritto: "Non paghiamo il fossile". Sul posto ora la polizia locale e la polizia, gli attivisti dopo gli insulti ripetuti degli automobilisti bloccati, hanno ripetuto:"Stiamo morendo. Prendetevela con il governo non con noi".

I quattro, utilizzando cime da rocciatori, si sono appesi dal cavalcavia di via della Valli. Alcune persone, sempre appartenenti al movimento ambientalista, che erano al di sotto del ponte sono state fermate. La protesta arriva dopo l'ennesimo blocco del traffico, quello sulla Roma Fiumicino, e dopo quella in via del Tritone, quando le ambientaliste si spogliarono nude.