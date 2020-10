"Pagami o dico tutto a tua moglie": amante condannata a 5 anni di reclusione per estorsione

"Se non mi dai del denaro racconto tutto a tua moglie". Così una donna di 30 anni ha estorto denaro all'amante. A mettere fine alle sue richieste di denaro la vittima che ha denunciato quanto stava subendo ai carabinieri.

Per tale motivo i militari della Stazione di Mentana hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Tivoli per condanna a 5 anni di reclusione, una donna romena di 30 anni che nel 2018 a Fonte Nuova, dopo aver intrapreso una relazione sentimentale clandestina con un uomo del posto, già coniugato, aveva iniziato a minacciarlo di rivelare la relazione, riuscendo ad estorcergli anche del denaro.

L’uomo, stanco delle minacce e continue richieste di denaro della donna, si è rivolto ai Carabinieri denunciando quanto stava

subendo.

Sempre i Carabinieri di Mentana hanno eseguito un’altra ordinanza di carcerazione a carico di un pusher 28enne, condannato a 3 anni di carcere per un arresto in flagranza avvenuto nel 2018 a Fonte Nuova. Il soggetto sconterà i 3 anni di condanna ai domiciliari.

Il terzo arresto è stato eseguito dai Carabinieri di Monterotondo nei confronti di un uomo 46enne che in diverse occasioni, sin dal lontano 2012, aveva minacciato ed estorto denaro ai genitori verosimilmente per procurarsi il denaro utile ad acquistare sostanza

stupefacente. L’arrestato. Condannato al termine di un processo a 4 anni di carcere, sconterà la pena nel carcere di Rebibbia, dove l’hanno tradotto i carabinieri dopo la cattura.