"Dieci euro per fare domanda di assunzione" ma è un truffa: Ama denuncia frode on line

Ama si prepara ad assumere nuovo personale, ma c'è chi si finge intermediario aziendale per spillare soldi a chi vuole fare domanda. Le segnalazioni alla partecipata sono arrivate direttamente dai cittadini con numerose mail e richieste di chiarimento, e hanno fatto scattare subito la denuncia alla Polizia postale.

Secondo quanto apprende RomaToday la presunta frode vedrebbe attivi dei veri e propri truffatori che sul web, tramite siti creati ad hoc, si spacciano per funzionari aziendali chiamati a selezionare nuovi operatori ecologici, permettendo la compilazione della finta domanda d'iscrizione previa emissione di un bonifico, in qualche caso di 10 euro secondo le testimonianze raccolte dalla stessa Ama.

L'utente frodato si ritrova a compilare una falsa domanda per la "selezione pubblica full time di numero 84 operatori", lasciandovi anche i propri dati personali, un documento in allegato e appunto la ricevuta del bonifico fatto a un Iban lasciato in calce al documento. L'illecito quindi potrebbe riguardare anche la sottrazione di dati personali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Che Ama stia per selezionare nuovo personale è reale. A fine luglio la giunta Raggi ha approvato il piano assunzioni prevedendo entro i sei mesi il bando per 340 nuovi operatori da inserire in organico. Ma la municipalizzata assicura: la procedura di selezione dei nuovi addetti non è ancora attivata e "una volta definita sarà comunicata nella più assoluta trasparenza attraverso il sito ufficiale e non prevederà certamente l'esborso di alcuna cifra per i candidati". Da qui l'appello: "Invitiamo gli utenti a fare attenzione".