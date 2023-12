Roma, altri tre licei occupati. I presidi: "Rito stanco e inconcludente"

La protesta degli studenti di Roma non si ferma. Nella mattinata di oggi, infatti, sono stati occupati altri tre licei, il Plauto a Spinaceto, e il Tullio Levi-Civita e il liceo Kant a Centocelle.

Salgono così a 11, in tutto, i licei attualmente occupati in città. Una conta che sale a venti, se si prende in considerazione il bilancio di ottobre. Proteste mosse dai collettivi di sinistra degli istituti. A sostegno delle occupazioni c'e' l'organizzazione studentesca di Osa, Opposizione studentesca d'alternativa: "Basta soldi alla guerra, per una nuova scuola pubblica", si legge nella motivazione delle ultime occupazioni.

Qualche protesta è cessata nei giorni scorso. Il bilancio più pesante all'istituto Giorgi Woolf. Il plesso scolastico di viale Palmiro Togliatti al Collatino, è stato letteralmente cannibalizzato da alcuni studenti durante l'occupazione. Muri e porte con buchi, banchi e sedie lanciate e rotte, aule professori messe a soqquadro, macchinette vandalizzate. Danni per migliaia di euro che la preside ha voluto denunciare al prefetto.

"Queste proteste incrinano i rapporti"

Un esempio, in negativo, su tutti delle modalità di protesta degli studenti, ammoniti anche dai presidi di Roma, come hanno sottolineato i rappresentanti dell'associazione, Mario Rusconi e Cristina Costarelli: "Non possiamo non esprimere il nostro pieno dissenso per un’azione che sa di rito stanco e inconcludente, che lede il diritto allo studio della maggior parte degli studenti non aderenti e che si configura inoltre come interruzione di pubblico servizio. Queste dissennate azioni di protesta incrinano inoltre il sereno rapporto interno alle comunità scolastiche in cui tutti gli educatori, docenti e dirigenti, cercano quotidianamente di lasciare spazio di iniziativa agli studenti, accogliendo le loro richieste con disponibilità umana, formativa e culturale, naturalmente negli ambiti di loro pertinenza".

Ecco perché "i dirigenti scolastici pretendono dalle altre istituzioni e dalle forze dell’ordine sostegno e azione immediata al fine di ripristinare una situazione di legalità e di diritto all’istruzione per tutti gli studenti", hanno spiegato.