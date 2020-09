Altare della Patria, pediluvio nella fontana del Tirreno: turista nei guai

Trecento euro di multa. La vacanza di Roma sarà più costosa per una turista olandese di 26 anni, che ieri pomeriggio alle 16 circa èstata pizzicata dai Carabinieri di Piazza Venezia mentre, seduta sul bordo della Fontana del Tirreno all'Altare della Patria, immergeva i piedi nell'acqua della vasca.

Immediata la sanzione per il pediluvio non autorizzato. La turista, dopo essere stata multata dai carabinieri, si è giustificata dicendo di "non pensare che fosse così grave". La Fontana del Tirreno non ha subito alcun danno.